Mödlinger Weinfest für Herz, Genuss und Geselligkeit

Es ist wieder soweit: Vom 24. Juli bis 2. August lädt das wunderschöne Mödlinger Weinfest zum gemütlichen Beisammensein ein.

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Seit inzwischen 21 Jahren erfreut es die Gäste im Museumspark und zählt zu den schönsten Festen des Landes. Neben den Winzerbetrieben des Weinbauvereins Mödling Wiener Neudorf und liebevollen Gastro-Ständen begleitet tägliche Live-Musik das Festgelände. Für die kleinen Gäste warten Ringelspiel, Hüpfburg und Riesenrad.

Wein, Musik und viel Herz: Auftakt zum Mödlinger Weinfest

Am 24. Juli feierte man den festlichen Auftakt mit dem Einzug des Weinbauvereins, Weinkönigin Michaela I., Weinprinzessin Marlene Taufratzhofer sowie zahlreichen Mandatarinnen und Mandataren des Mödlinger Gemeinderates. Musikalisch begleitet wurde der stimmungsvolle Einzug – wie jedes Jahr – vom Fanfarenzug des Mödlinger Förderungsvereins unter Obfrau Sonja Loidl.

Ein Fest fürs Herz: Mödling feiert sein Weinfest

Bürgermeisterin Silvia Drechsler und Vizebürgermeister Rainer Praschak bedankten sich herzlich beim Weinbauverein mit Obmann Fritz Taufratzhofer und Festobmann Christian Langecker für die liebevolle Organisation. Alle freuen sich schon auf gemütliche Abende mit Musik, Genuss und viel Geselligkeit im Museumspark.

Öffnungszeiten

Täglich ab 11 Uhr öffnet das Weinfest seine Tore und verwöhnt die Gäste mit Live-Musik ab 17 Uhr, kulinarischen Köstlichkeiten und den feinen Qualitätsweinen der Mödlinger Winzer. Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher gibt's ein liebevolles Kinderprogramm mit Ringelspiel, Hüpfburg und Spielplatz. Alle Infos zum Programm unter www.weinbau-moedling.at

Feldmesse

Am Sonntag fand die traditionelle Feldmesse der Pfarre Selige Schwester Restituta statt, bei der sich bei herrlichem Sommerwetter zahlreiche Gläubige vor der Festbühne im Museumspark versammelten. Stadtpfarrer Adolf Valenta durfte auch Bürgermeisterin Silvia Drechsler und eine starke Abordnung des Gemeinderates herzlich willkommen heißen. Musikalisch stimmungsvoll begleitet wurde der Gottesdienst von Stücken der „Deutschen Messe" von Franz Schubert, dargeboten von der Mödlinger Blasmusik BlaMuMö unter der Leitung von Max Paul.

Fazit: Ein herzliches Fest voller Musik, Wein und Gemeinschaft – der Museumspark zeigt sich einmal mehr von seiner schönsten Seite.