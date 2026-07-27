Sperre auf A1 bei Haag

Wegen eines Fahrbahnschadens im Baustellenbereich auf der Westautobahn (A1) bei Haag (Bezirk Amstetten) werden von Montagabend bis Dienstagfrüh zwischen Oed und St. Valentin zwei der drei Spuren Richtung Salzburg gesperrt.

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Die Asfinag habe Reparaturmaßnahmen eingeleitet, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. An einer raschen Behebung des Schadens werde gearbeitet. In Fahrtrichtung Salzburg sei mit Verzögerungen zu rechnen.

Aus Sicherheitsgründen müssen den Angaben zufolge von Montag um 18.00 Uhr bis Dienstag um 5.00 Uhr der zweite und dritte Fahrstreifen gesperrt werden. Damit steht in dem Abschnitt nur eine Spur zur Verfügung. Verkehrsteilnehmer sollten mehr Fahrzeit einplanen und die aktuelle Lage beachten, hieß es.