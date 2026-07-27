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Laxenburg

Wer hat die Enten auf dem Gewissen?

Zwei Enten schwimmen entspannt nebeneinander in einem natürlichen Gewässer.
© Unsplash
In Laxenburg (Bezirk Mödling) ist der Badeteich zum Schauplatz eines mysteriösen Falls geworden – zwei Enten haben das Zeitliche gesegnet, und niemand weiß bislang, wer oder was der Übeltäter war.
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Die Gemeinde reagiert prompt und sperrt den Teich vorsorglich, bevor noch mehr Federvieh das Handtuch wirft.

Ermittlungen

Die erste Ente wurde am Freitag leblos aufgefunden, tags darauf gesellte sich Ente Nummer zwei dazu – ein Doppelmord (?) mit noch ungeklärtem Motiv, sozusagen. Die Amtstierärztin des Bezirks wurde eingeschaltet, jetzt untersucht die AGES die beiden Verblichenen. Ob Gift, Krankheit oder einfach nur Entenpech im Spiel war, soll voraussichtlich am Dienstag klar werden.

Wasser unschuldig

Immerhin ein Trost für alle Badegäste: Die Wasserqualität des Teichs wurde geprüft und ist laut Amtsleiterin Daniela Fürst „1A" – das nasse Element hat also ein Alibi. Bis der Befund vorliegt, bleibt der Teich dennoch geschlossen, und wer bereits eine Tageskarte gekauft hat, bekommt sein Geld zurück.

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Fazit: Zwei Enten weniger, aber immerhin bekommen die Badegäste ihr Geld zurück – ein fairer Deal, auch wenn die Wasservögel das wohl anders sehen würden.

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