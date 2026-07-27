"Camp Tierschutz": Heugabel statt Smartphone

Sechzehn Tierschutz-Kids ließen ihr Smartphone stehen und schnappten sich stattdessen die Heugabel.

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Beim "Camp Tierschutz" des Österreichischen Tierschutzvereins am Assisi-Hof in Stockerau kuschelten, fütterten und pflegten sie eine ganze Woche lang Esel, Schafe, Katzen und Igel – mit ganz viel Herz.

Kleine Pfoten, große Verantwortung

Die 12- bis 15-Jährigen lernten: Tierschutz ist mehr als nur Kuscheln und Streicheln. Sie misteten Ställe aus, halfen bei der täglichen Pflege und bekamen aus erster Hand mit, wie viel Liebe und Geduld hinter jedem geretteten Tierchen steckt.

Kleine Helden mit großem Herz: Camp Tierschutz am Assisi-Hof. © Österreichischer Tierschutzverei

Fleißige Baumeister

Mit Hammer und Säge bauten die Jugendlichen gemeinsam gemütliche Unterschlüpfe für Wildtiere. Dabei wuchs nicht nur das Häuschen – auch der Teamgeist der kleinen Tierschützer-Bande blühte auf.

Große Herzen, große Ziele

"Wir möchten jungen Menschen zeigen, wie artgerechter Tierschutz funktioniert – und dass sie dieses Wissen weitertragen", erzählt Alfons Hargassner, Geschäftsführer des Österreichischen Tierschutzvereins. Die Begeisterung war so groß, dass es im Herbst schon die nächste Camp-Runde gibt.

Ausflug ins Tiermedizin-Wunderland

Ein Highlight war der Besuch an der Vetmed Wien, wo die Kids echten Tierärzten über die Schulter schauen durften. Ein Streifzug durch die Donauauen rundete die erlebnisreiche Woche liebevoll ab.

Stolze kleine Champions

Am Ende gab's für alle das heiß ersehnte Zertifikat zum "Tierschutz-Champ" – und ganz viel Wissen im Gepäck für zu Hause.

Fazit: Aus 16 Feriencamp-Kids wurden in nur einer Woche 16 kleine Tierschutz-Helden mit großem Herz.