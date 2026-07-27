HTL-Schüler bauen Radweg-Brücke

Gute Nachrichten für alle Radlerinnen und Radler: Der ecoplus Öko-Wirtschaftspark Föhrenwald ist jetzt bequem an das Radwegenetz der Stadt Wiener Neustadt angebunden.

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Sowohl der Radweg Föhrenwald als auch die neue Geh- und Radwegbrücke über den Kehrbach hinter der Post AG sind fertiggestellt und können nun befahren werden. Besonders schön: Die Brücke wurde von den Schülerinnen und Schülern der zweiten und dritten Bautechnik-Klassen der HTL Wiener Neustadt gemeinsam mit dem städtischen Bauhof errichtet.

HTL-Schüler bauen Brücke: Radweg zum Wirtschaftspark Föhrenwald eröffnet

Den Anstoß für das Projekt gab ein Mitarbeiter der Post AG, der selbst mit dem Rad zur Arbeit fährt. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) zeigt sich begeistert: "Unsere HTL zeigt uns wieder, wie's geht." Er bedankt sich herzlich beim Post-Mitarbeiter für die Anregung sowie bei der HTL Wiener Neustadt und dem Bauhof für die gelungene Umsetzung, wodurch eine weitere Lücke im Radwegenetz geschlossen werden konnte.

Gesundheit im Fokus

Auch die Österreichische Post freut sich sehr über die neue Verbindung. Finanzvorständin Barbara Potisk-Eibensteiner betont, dass sowohl die Gesundheitsförderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch klimafreundliche Maßnahmen dem Unternehmen ein besonderes Anliegen seien. Sie zeigt sich zudem stolz darauf, dass die Initiative von einem Post-Kollegen ausgegangen ist.

Das war der Bauablauf

Die Entwurfsplanung der Brücke startete im November 2025 unter Holzbaumeister Günter Reisner und HTL-Direktor Martin Lang. Im Frühjahr 2026 betonierte der städtische Bauhof, im Mai 2026 folgte die Stahlkonstruktion durch die Firma Trimmel. Ab Mai/Juni 2026 wurden gemeinsam mit den HTL-Klassen der Brückenbelag aufgebracht und das Geländer zugeschnitten. Fertig wurde die Brücke im Juni, nun erfolgte die offizielle Freigabe.

Anfahrt

Von der Breitenauer Siedlung, Ecke Molkereistraße/Johann-Nepomuk-Fronner-Gasse, geht es auf den Weg „Am Heuweg". Bei der Gabelung links halten, durch die Unterführung fahren und nach einem einzelnen Haus links auf den neuen Geh-Radweg einbiegen. Über die neue Kehrbach-Brücke gelangt man direkt zum Öko-Wirtschaftspark Föhrenwald.

Fazit: Ein schönes Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Post und HTL sorgt künftig für eine sichere und schnelle Fahrt zur Arbeit.