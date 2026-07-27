Rettung auf Gemeindealpe durch glücklichen Zufall

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld erlebte am Samstagnachmittag einen Schreckensmoment: Gegen 14.50 Uhr startete er mit seinem Gleitschirm vom Startplatz auf der Gemeindealpe Mitterbach – doch nur kurze Zeit später verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fluggerät.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Mann stürzte in einen Latschenbereich und verfing sich dort in Schirm und Leinen. Ein Wanderer beobachtete den Vorfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Doppelter Einsatz auf der Gemeindealpe: Sesselbahn-Defekt und Gleitschirm-Unfall

Ein glücklicher Zufall: Die Bergrettung war bereits vor Ort, da es zuvor bei der Zweier-Sesselbahn „Gipfelbahn" zu einem technischen Defekt gekommen war und man für eine mögliche Evakuierung ausgerückt war. So konnten die Einsatzkräfte rasch zum verunglückten Gleitschirmflieger eilen und ihn bergen.

Doppelter Einsatz auf der Gemeindealpe: Sesselbahn-Defekt und Gleitschirm-Unfall. © ÖBRD

Versorgt

Der 70-Jährige wurde nach seinem Sturz erstversorgt und ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Auch der defekte Sessellift, auf dem sich 50 Personen befanden, konnte im Notbetrieb wieder in Gang gesetzt werden.

Zwei brenzlige Situationen an einem Nachmittag auf der Gemeindealpe – dank rascher Hilfe ging beides glimpflich aus.