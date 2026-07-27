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Gleitschirm-Absturz

Rettung auf Gemeindealpe durch glücklichen Zufall

Person mit orange-weißem Gleitschirm hängt im Hang neben Felsen und Bäumen fest.
© ÖBRD
Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld erlebte am Samstagnachmittag einen Schreckensmoment: Gegen 14.50 Uhr startete er mit seinem Gleitschirm vom Startplatz auf der Gemeindealpe Mitterbach – doch nur kurze Zeit später verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fluggerät.
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Der Mann stürzte in einen Latschenbereich und verfing sich dort in Schirm und Leinen. Ein Wanderer beobachtete den Vorfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Doppelter Einsatz auf der Gemeindealpe: Sesselbahn-Defekt und Gleitschirm-Unfall

Ein glücklicher Zufall: Die Bergrettung war bereits vor Ort, da es zuvor bei der Zweier-Sesselbahn „Gipfelbahn" zu einem technischen Defekt gekommen war und man für eine mögliche Evakuierung ausgerückt war. So konnten die Einsatzkräfte rasch zum verunglückten Gleitschirmflieger eilen und ihn bergen.

Rettungskräfte und Ausrüstung neben einem abgestürzten Gleitschirm an einem steinigen Hang.
Doppelter Einsatz auf der Gemeindealpe: Sesselbahn-Defekt und Gleitschirm-Unfall. © ÖBRD

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Versorgt

 Der 70-Jährige wurde nach seinem Sturz erstversorgt und ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Auch der defekte Sessellift, auf dem sich 50 Personen befanden, konnte im Notbetrieb wieder in Gang gesetzt werden.

Zwei brenzlige Situationen an einem Nachmittag auf der Gemeindealpe – dank rascher Hilfe ging beides glimpflich aus.

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