Gleitschirm-Absturz
Rettung auf Gemeindealpe durch glücklichen Zufall
Der Mann stürzte in einen Latschenbereich und verfing sich dort in Schirm und Leinen. Ein Wanderer beobachtete den Vorfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang.
Doppelter Einsatz auf der Gemeindealpe: Sesselbahn-Defekt und Gleitschirm-Unfall
Ein glücklicher Zufall: Die Bergrettung war bereits vor Ort, da es zuvor bei der Zweier-Sesselbahn „Gipfelbahn" zu einem technischen Defekt gekommen war und man für eine mögliche Evakuierung ausgerückt war. So konnten die Einsatzkräfte rasch zum verunglückten Gleitschirmflieger eilen und ihn bergen.
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Versorgt
Der 70-Jährige wurde nach seinem Sturz erstversorgt und ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Auch der defekte Sessellift, auf dem sich 50 Personen befanden, konnte im Notbetrieb wieder in Gang gesetzt werden.
Zwei brenzlige Situationen an einem Nachmittag auf der Gemeindealpe – dank rascher Hilfe ging beides glimpflich aus.
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