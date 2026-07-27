Sommer-Genuss bis in den Herbst: SO machen Sie Wassermelonen monatelang haltbar

Kaum eine Frucht verkörpert den Sommer so sehr wie die Wassermelone. Ihr süßer, erfrischender Geschmack weckt sofort Urlaubsgefühle und am liebsten würden wir sie das ganze Jahr über genießen. Die gute Nachricht: Mit einem genialen Trick lässt sich Wassermelone über viele Monate hinweg haltbar machen.

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Süß, saftig und herrlich erfrischend: Wassermelone gehört für viele einfach zum Sommer dazu. Doch kaum ist die Saison vorbei, sind die Früchte oft geschmacklos und wässrig. Was viele nicht wissen: Wer jetzt vorsorgt, kann Wassermelone über Monate haltbar machen und sich den Geschmack des Sommers lange bewahren.

Der Trick: Eingelegte Wassermelone

Was wäre, wenn Sie sich das süße Urlaubsfeeling einfach mit in den Herbst (und sogar bis in den Winter) nehmen könnten? Die Lösung ist denkbar einfach: Eingelegte Wassermelone.

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Zugegeben, Wassermelone wie Gewürzgurken einzulegen, klingt im ersten Moment vielleicht etwas ungewöhnlich. Doch wer den Mix aus süß, sauer und herzhaft mag, wird dieses Rezept lieben. Die Melone saugt die feinen Gewürzaromen auf, behält dabei aber einen tollen Biss. Sie ist die perfekte Beilage zum späten Herbst-Grillen, ein geniales Topping für Salate oder der absolute Star auf der Käseplatte (besonders zu Feta oder Halloumi).

Zudem ist es die perfekte Methode gegen Lebensmittelverschwendung. Wussten Sie, dass Sie auch die weiße Wassermelonenschale (natürlich ohne die harte, dunkelgrüne Haut) einlegen können?

Süß-saure Wassermelone aus dem Glas

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Das Einlegen geht blitzschnell und Sie brauchen nur eine Handvoll Zutaten:

Das brauchen Sie: 750 g Wassermelone; Fruchtfleisch

500 ml Wasser

300 ml Apfelessig

3 EL Honig/Zucker

1 EL Salz

1 Handvoll Senfkörner

2 Stk. Lorbeerblätter

3 Stk. Nelken Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 10 Min. Personen: 4

So einfach geht’s:

Schneiden Sie die Wassermelone in mundgerechte Würfel. Achten Sie darauf, dass Ihre Einmachgläser (und Deckel) vorab gut sterilisiert sind. Kochen Sie diese dafür einfach in heißem Wasser aus. Nur so bleibt das Ganze lange haltbar. Geben Sie Wasser, Essig, Honig, Salz und die Gewürze in einen Topf. Kochen Sie alles unter Rühren auf, bis sich Honig und Salz vollständig aufgelöst haben. Geben Sie die Wassermelonen-Würfel in den heißen Sud. Lassen Sie alles auf sehr niedriger Hitze für etwa 5 Minuten ziehen. Die Melone soll die Aromen aufnehmen, aber nicht zerkochen, sie soll schließlich leicht bissfest bleiben. Holen Sie die Melonenstücke mit einer Schaumkelle heraus und verteilen Sie sie auf die sterilen Gläser. Gießen Sie den kochend heißen Sud darüber, bis die Früchte vollständig bedeckt sind und das Glas bis kurz unter den Rand gefüllt ist. Verschließen Sie die Gläser sofort fest, stellen Sie sie für ca. 10 Minuten auf den Kopf (für das Vakuum) und lassen Sie sie danach auskühlen.

Wichtig: Bevor Sie naschen, müssen die Gläser mindestens 5 Tage an einem kühlen, dunklen Ort durchziehen. So entfalten sich die süß-sauren Aromen optimal.

Wie lange hält der Sommer im Glas?

Luftdicht verschlossen und an einem dunklen, kühlen Ort (wie dem Keller oder einer Speisekammer) gelagert, ist Ihre eingelegte Wassermelone bis zu 6 Monate haltbar. Wenn Sie das Glas einmal geöffnet haben, sollten Sie es im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb weniger Tage verbrauchen.