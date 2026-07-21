Diese 5 Fehler machen (fast) alle bei Tomate-Mozzarella

Es ist der perfekte Sommer-Snack: Ein erfrischender Caprese-Salat. Die Formel scheint simpel. Tomaten, Mozzarella, Balsamico, fertig. Oder? Wer glaubt, man könne bei diesem Blitz-Rezept nichts falsch machen, irrt gewaltig.

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Obwohl die Zutatenliste für die klassische Insalata Caprese kurz ist, verzeiht sie gerade deshalb keine handwerklichen Patzer. Wenn Ihr Tomate-Mozzarella-Teller am Ende in einer braun-wässrigen Brühe schwimmt und nach nicht viel schmeckt, sind Sie wahrscheinlich in eine der klassischen Fallen getappt.

Fehler Nr. 1: Der Kühlschrank-Schock

Der mit Abstand häufigste Fehler passiert schon, bevor überhaupt ein Messer im Spiel ist. Viele nehmen die Tomaten und den Mozzarella direkt aus dem Kühlschrank und schneiden sie sofort auf. Ein absolutes No-Go. Die Kälte betäubt regelrecht das Aroma.

So geht’s richtig: Holen Sie den Mozzarella mindestens 30 bis 60 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank. Erst bei Zimmertemperatur entfaltet er seine cremige Konsistenz. Tomaten haben im Kühlschrank ohnehin nichts verloren, dort verlieren sie ihren Geschmack für immer.

Fehler Nr. 2: Die große Balsamico-Sünde

© Getty Images

Jetzt müssen wir ganz stark sein: Auf ein original italienisches Caprese gehört kein Balsamico. Und erst recht keine klebrig-süße Crema di Balsamico aus der Plastikflasche. Echte Italiener schlagen bei diesem Anblick die Hände über dem Kopf zusammen. Die intensive Säure und Süße des Essigs übertünchen den zarten, milchigen Eigengeschmack des Mozzarellas komplett.

So geht’s richtig: Greifen Sie zu einem erstklassigen, fruchtigen Olivenöl Extra Vergine und etwas grobem Meersalz. Das ist alles, was Sie brauchen.

Fehler Nr. 3: Wässrige Supermarkt-Tomaten

Wer für Caprese zu hellroten, steinharten Gewächshaus-Tomaten greift, hat eigentlich schon verloren. Sie bringen kaum Eigengeschmack mit und verwässern Ihren Teller.

So geht’s richtig: Das Rezept steht und fällt mit der Qualität der Hauptzutaten. Kaufen Sie sonnengereifte, vollaromatische Sorten wie Ochsenherz- oder San-Marzano-Tomaten.

Fehler Nr. 4: Gummi-Käse und nasse Teller

Der günstige Kuhmilch-Mozzarella in der blauen Tüte schmeckt leider oft fad und hat eine gummiartige Konsistenz. Schlimmer noch: Schneidet man ihn auf, sondert er viel Flüssigkeit ab. Vermischt sich diese mit dem Öl, entsteht auf dem Teller eine unansehnliche Suppe.

So geht’s richtig: Gönnen Sie sich echten Mozzarella di Bufala (Büffelmozzarella). Er ist im Kern wunderbar cremig und geschmacklich eine andere Liga. Pro-Tipp: Tupfen Sie die Mozzarella-Scheiben nach dem Aufschneiden unbedingt kurz mit Küchenpapier ab, bevor Sie sie anrichten.

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Fehler Nr. 5: Basilikum-Misshandlung

Wer die zarten Basilikumblätter mit einem scharfen Messer in kleine Streifen hackt, tut dem Kraut keinen Gefallen. Die Schnittkanten oxidieren sofort, werden unschön schwarz und die besten ätherischen Öle verdampfen schon am Schneidebrett.

So geht’s richtig: Zupfen Sie die ganzen Blätter erst kurz vor dem Servieren frisch vom Strauch. Und noch ein Geheimtipp: Legen Sie die Blätter beim Anrichten direkt auf die Tomatenscheiben und nicht auf den Käse. So harmonieren die Säure der Tomate und das Kraut am besten miteinander, während der Käse geschmacklich für sich stehen kann.