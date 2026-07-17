Sommerzeit
Picknick mit Aussicht: Die schönsten Plätze in Wien
Sommer, Sonnenschein und ein gut gefüllter Picknickkorb, mehr braucht es oft nicht für eine kleine Auszeit. Wien bietet zahlreiche grüne Oasen, die nicht nur zum Entspannen einladen, sondern auch mit traumhaften Ausblicken begeistern. Das sind fünf der schönsten Picknickspots der Stadt.
1. Burggarten: Picknick mit imperialem Flair
Mitten im Herzen Wiens liegt der Burggarten: Perfekt für alle, die Natur und Stadtleben verbinden möchten. Zwischen gepflegten Rasenflächen und alten Bäumen lässt es sich wunderbar entspannen. Dazu gibt es einen herrlichen Blick auf die Hofburg und das prachtvolle Palmenhaus. Wer mag, holt sich danach noch ein Eis oder einen Kaffee in der Innenstadt.
2. Lainzer Tiergarten: Natur pur
Wer dem Trubel der Stadt entfliehen möchte, ist im Lainzer Tiergarten genau richtig. Das weitläufige Naturschutzgebiet bietet schattige Wiesen, idyllische Lichtungen und zahlreiche Wanderwege. Besonders am Wienblick bietet sich eine ausgedehnte Jause an.
3. Otto Wagner Areal: Panoramablick
Das historische Otto Wagner Areal zählt zu den schönsten Aussichtspunkten Wiens und ist noch immer ein echter Geheimtipp. Zwischen beeindruckender Jugendstil-Architektur eröffnen sich herrliche Ausblicke über die Stadt. Die weitläufigen Grünflächen bieten viel Platz für eine Picknickdecke, besonders stimmungsvoll wird es hier am späten Nachmittag oder zum Sonnenuntergang.
4. Am Himmel: Aussicht inklusive
Der Name ist Programm: "Am Himmel" zählt zu den beliebtesten Aussichtsplätzen Wiens. Von den weitläufigen Wiesen reicht der Blick über die Dächer der Stadt bis zum Wienerwald. Besonders bekannt ist der Lebensbaumkreis, doch auch rundherum gibt es zahlreiche ruhige Plätze für ein gemütliches Picknick.
5. Votiv-Park: Grüne Oase mit Blick auf die Votivkirche
Nur wenige Schritte von der Universität Wien entfernt liegt der Votiv-Park. Hier treffen gepflegte Grünflächen auf eines der beeindruckendsten Bauwerke der Stadt: die neugotische Votivkirche. Dank der zentralen Lage eignet sich der Park perfekt für eine spontane Mittagspause oder ein After-Work-Picknick.
Das gehört in den perfekten Picknickkorb
Ob frisches Baguette, Käse, Obst, Salate oder gekühlte Getränke, mit ein paar sommerlichen Snacks wird der Ausflug zum Genuss. Eine große Decke, Sonnencreme und ausreichend Wasser sollten ebenfalls nicht fehlen.
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