Picknick mit Aussicht: Die schönsten Plätze in Wien

Sommerzeit ist Picknickzeit! Von versteckten Aussichtspunkten bis zu grünen Oasen mitten in der Stadt: Diese fünf Plätze in Wien bieten die perfekte Kulisse für eine entspannte Auszeit unter freiem Himmel.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sommer, Sonnenschein und ein gut gefüllter Picknickkorb, mehr braucht es oft nicht für eine kleine Auszeit. Wien bietet zahlreiche grüne Oasen, die nicht nur zum Entspannen einladen, sondern auch mit traumhaften Ausblicken begeistern. Das sind fünf der schönsten Picknickspots der Stadt.

1. Burggarten: Picknick mit imperialem Flair

Mitten im Herzen Wiens liegt der Burggarten: Perfekt für alle, die Natur und Stadtleben verbinden möchten. Zwischen gepflegten Rasenflächen und alten Bäumen lässt es sich wunderbar entspannen. Dazu gibt es einen herrlichen Blick auf die Hofburg und das prachtvolle Palmenhaus. Wer mag, holt sich danach noch ein Eis oder einen Kaffee in der Innenstadt.

Vienna, Austria - April 26, 2024: People lying on a sunny day on the lawn in the Palace Gardens (Burggarten) in front of Hofburg palace and Butterfly house (Schmetterlinghaus) © Getty Images

2. Lainzer Tiergarten: Natur pur

Wer dem Trubel der Stadt entfliehen möchte, ist im Lainzer Tiergarten genau richtig. Das weitläufige Naturschutzgebiet bietet schattige Wiesen, idyllische Lichtungen und zahlreiche Wanderwege. Besonders am Wienblick bietet sich eine ausgedehnte Jause an.

3. Otto Wagner Areal: Panoramablick

Das historische Otto Wagner Areal zählt zu den schönsten Aussichtspunkten Wiens und ist noch immer ein echter Geheimtipp. Zwischen beeindruckender Jugendstil-Architektur eröffnen sich herrliche Ausblicke über die Stadt. Die weitläufigen Grünflächen bieten viel Platz für eine Picknickdecke, besonders stimmungsvoll wird es hier am späten Nachmittag oder zum Sonnenuntergang.

Church in Art Deco, Otto Wagner, Vienna, Austria © Getty Images

4. Am Himmel: Aussicht inklusive

Der Name ist Programm: "Am Himmel" zählt zu den beliebtesten Aussichtsplätzen Wiens. Von den weitläufigen Wiesen reicht der Blick über die Dächer der Stadt bis zum Wienerwald. Besonders bekannt ist der Lebensbaumkreis, doch auch rundherum gibt es zahlreiche ruhige Plätze für ein gemütliches Picknick.

5. Votiv-Park: Grüne Oase mit Blick auf die Votivkirche

Nur wenige Schritte von der Universität Wien entfernt liegt der Votiv-Park. Hier treffen gepflegte Grünflächen auf eines der beeindruckendsten Bauwerke der Stadt: die neugotische Votivkirche. Dank der zentralen Lage eignet sich der Park perfekt für eine spontane Mittagspause oder ein After-Work-Picknick.

Neo-gothic Votivkirche church at Vienna in Austria © Getty Images

Das gehört in den perfekten Picknickkorb

Ob frisches Baguette, Käse, Obst, Salate oder gekühlte Getränke, mit ein paar sommerlichen Snacks wird der Ausflug zum Genuss. Eine große Decke, Sonnencreme und ausreichend Wasser sollten ebenfalls nicht fehlen.