Sommergenuss: Die schönsten Lokale am Wasser in und rund um Wien

Von der Alten Donau bis zum Neusiedler See: Diese Restaurants bieten nicht nur ausgezeichnetes Essen, sondern auch echtes Urlaubsfeeling. Ob romantisches Dinner, Sundowner mit Freunden oder ein entspannter Sonntagsbrunch, hier schmeckt der Sommer gleich doppelt so gut.

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Wenn die Temperaturen steigen, zieht es viele ans Wasser. Umso schöner, wenn sich ein Ausflug mit kulinarischem Genuss verbinden lässt. Rund um Wien und am Neusiedler See warten zahlreiche Restaurants mit traumhaften Terrassen, stilvollem Ambiente und direktem Blick aufs Wasser. Wir zeigen die schönsten Adressen für Ihren nächsten Sommer-Ausflug.

Das Bootshaus: Alte Donau

Direkt an der Alten Donau gelegen, zählt das Bootshaus zu den beliebtesten Sommerrestaurants Wiens. Die großzügige Terrasse mit Blick auf Segelboote und Sonnenuntergänge sorgt für echtes Urlaubsfeeling. Serviert wird moderne österreichische Küche mit mediterranen Einflüssen.

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Zur Alten Kaisermühle: Wiener Klassiker am Wasser

Seit vielen Jahren ist die Alte Kaisermühle eine Institution an der Alten Donau. Die große Terrasse liegt direkt am Wasser und lädt zum Verweilen ein. Auf der Speisekarte stehen österreichische Klassiker, Fischgerichte sowie beliebte Grill- und Fleischspezialitäten.

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Meierei im Stadtpark: Fine Dining am Wienfluss

Mitten im Grünen und direkt am Wienfluss liegt die Meierei im Stadtpark, die entspannte Schwester des mehrfach ausgezeichneten Steirerecks. Neben österreichischer Küche auf Spitzenniveau begeistert das Restaurant mit einer wunderschönen Terrasse und einer beeindruckenden Käseauswahl.

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NENI am Wasser: Urban Dining am Donaukanal

Orientalische Aromen, moderne Küche und entspannte Atmosphäre: Das NENI am Wasser gehört zu den angesagtesten Sommer-Hotspots am Donaukanal. Besonders beliebt ist die Terrasse direkt am Wasser, ideal für einen Sundowner oder einen lauen Sommerabend.

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Tschak: Kreative Tacos mit Donaukanal-Flair

Wer Streetfood liebt, sollte dem Tschak einen Besuch abstatten. Direkt am Donaukanal werden bei Schönwetter täglich kreative Taco-Variationen serviert, von XO Dry Aged Beef Brisket über Cevape bis hin zu Thai Chorizo. Auch vegane Optionen stehen auf der Karte. Dazu gibt es eine sorgfältig kuratierte Weinauswahl und entspannte Sommerstimmung.

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Klee am Hanslteich: Naturidylle mitten in Wien

Kaum zu glauben, dass man sich noch in Wien befindet: Das Klee am Hanslteich liegt idyllisch an einem kleinen See in Hernals und zählt zu den schönsten Ausflugslokalen der Stadt. Das Haubenrestaurant serviert moderne österreichische Küche mit internationalen Einflüssen, ideal für ein romantisches Dinner oder einen entspannten Sonntagsausflug.

© Klee am Hanslteich

Die schönsten Lokale am Neusiedler See

Die Seejungfrau - Jois

Direkt am Yachthafen von Jois gelegen, verbindet die Seejungfrau Restaurant, Strandbar und Urlaubsfeeling. Zwischen Schilf, Segelbooten und Weinbergen genießt man regionale Küche mit modernem Twist – besonders stimmungsvoll bei Sonnenuntergang.

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das Fritz: Weiden am See

Das Fritz zählt zu den bekanntesten Restaurants am Neusiedler See. Die moderne Architektur, die große Terrasse direkt am Wasser und die kreative Küche machen das Lokal zu einer Top-Adresse für Genießer.

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Mole West: Neusiedl am See

Wer Beachclub-Atmosphäre liebt, wird die Mole West mögen. Direkt am See genießt man internationale Küche, Cocktails und spektakuläre Sonnenuntergänge. Besonders am Abend herrscht hier echtes Urlaubsfeeling.

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Ob Fine Dining an der Alten Donau, entspannte Tacos am Donaukanal oder Sundowner am Neusiedler See, in und rund um Wien gibt es zahlreiche Lokale, die mit traumhaften Wasserblicken und hervorragender Küche überzeugen.