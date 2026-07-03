Hotel Sacher Wien öffnet stilvolle Outdoor-Lounge

Für eine entspannte Auszeit mitten in der Stadt sorgt der Summer Garden des Hotels Sacher Wien in der Maysedergasse 3 mit Blick auf die Albertina.

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In diesem Jahr erweitert der Summer Garden die Blaue Bar und bringt deren besonderen Genuss ins Freie. Ob für einen Lunch, einen Aperitif vor der Oper oder einen After-Work-Drink – hier verbinden sich urbanes Flair mit der Sacher Gastfreundschaft.

Kulinarik mit Sacher-Handschrift

Kulinarisch stehen heuer vor allem Sacher Signature Speisen im Mittelpunkt, wie beispielsweise der Sacher Petit Beef Burger, das Clubsandwich oder die Burrata mit Walnuss-Pesto. Ergänzt wird das Angebot durch ausgewählte Cocktails von der Blauen Bar, darunter The Sacher Cocktail, inspiriert von der Original Sacher-Torte. Der Sacher Summer Garden ist bis 31. August täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet.