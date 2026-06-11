Fußball zum Frühstück: Diese Wiener Lokale zeigen die WM am frühen Morgen

Public Viewing verbindet man mit lauen Sommerabenden und vollen Fanmeilen. Bei dieser Fußball-WM läuft es anders: Wegen der Zeitverschiebung finden manche Partien in den Morgenstunden statt. Einige Wiener Lokale öffnen deshalb schon in der Früh und servieren zu den Spielen Frühstück und Bier.

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Public Viewing um 6 Uhr morgens? Was ungewöhnlich klingt, wird bei dieser Fußball-WM für viele Fans Realität. Mit dem heutigen Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika startet das Turnier offiziell. Aufgrund der Zeitverschiebung werden einige Begegnungen in Österreich allerdings schon in den frühen Morgenstunden angepfiffen.

Ganz auf gemeinsame Fußballmomente müssen Fans dennoch nicht verzichten. Mehrere Wiener Lokale öffnen extra früher und haben sich für die Morgen-Spiele besondere Aktionen einfallen lassen, vom Frühstücksbuffet bis zum speziellen WM-Kaffee.

Frühstück statt Fanmeile im Salettl

Wer das erste Österreich-Spiel gegen Jordanien am 17. Juni um 6 Uhr morgens nicht alleine vor dem Fernseher verfolgen möchte, kann ins Salettl im Alten AKH bzw. Sommer Camp ausweichen. Für das frühe Match öffnet das Lokal bereits in den Morgenstunden seine Türen. Serviert wird ein großes Frühstücksbuffet, das allerdings vorab reserviert werden muss.

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Kaffeehaus-Kultur trifft Fußball im Café Sperl

Auch das traditionsreiche Café Sperl setzt auf Fußball zum Frühstück. Anlässlich des Österreich-Spiels gegen Jordanien lädt das Kaffeehaus bereits ab 5 Uhr früh zu einem speziellen WM-Frühstück. Als besonderes Extra wird dort in Zusammenarbeit mit der Wiener Rösterei Alt Wien sogar der offizielle Kaffee-Blend der österreichischen Nationalmannschaft ausgeschenkt.

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Frühstückssackerl bei Ulrich und Erich

Die beliebten Wiener Lokale Ulrich und Erich machen das frühe Aufstehen ebenfalls etwas leichter. Für das Österreich-Spiel am 17. Juni haben sie spezielle Breakfast-Bags vorbereitet, die mit verschiedenen Frühstücksleckereien gefüllt sind. Dazu gibt es Soulfood für den großen Hunger und natürlich auch frisch gezapftes Bier für alle, die den Fußballtag traditionell beginnen möchten.

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Frühstück und Fußball im Crossfields Australian Pub

Auch das Crossfields Australian Pub im ersten Bezirk zeigt ausgewählte Frühspiele live. Sowohl die Partie Australien gegen Türkei am 14. Juni als auch Österreich gegen Jordanien am 17. Juni werden dort auch in den frühen Morgenstunden übertragen. Beide Spiele beginnen um 6 Uhr. Passend dazu bietet das Pub an diesen Tagen ein Frühstücksangebot für Fußballfans an.

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Champions Bar mit Großleinwand

Wer kein Match verpassen möchte, wird in der Champions Bar im Marriott Hotel fündig. Dort werden während der gesamten Weltmeisterschaft sämtliche Spiele live auf Großbildleinwand gezeigt - unabhängig davon, wann angepfiffen wird. Für die besonders frühen Begegnungen um 6 Uhr morgens gibt es zusätzlich ein spezielles Fußball-Frühstück.

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Klassische Fanmeilen wie bei vergangenen Turnieren wird es aufgrund der ungewöhnlichen Anstoßzeiten zwar kaum geben. Ganz auf WM-Stimmung müssen Fans in Wien aber dennoch nicht verzichten.