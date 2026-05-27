Die schönsten schattigen Schanigärten in Wien für heiße Sommertage

Wien wird zur Hitzefalle? Diese schattigen Schanigärten sorgen trotzdem für entspanntes Sommerfeeling - inklusive kalter Drinks, viel Grün und den besten Plätzen abseits der prallen Sonne.

Sobald Wien zur Hitzepfanne wird, gibt es eigentlich nur noch ein Ziel: ein schattiges Platzerl mit kaltem Getränk. Egal ob Spritzer, Eiskaffee, Bier oder alkoholfreie Erfrischung - Hauptsache draußen sitzen, aber bitte ohne das Gefühl, direkt auf der Sonnenoberfläche zu landen. Zum Glück hat Wien einige Schanigärten, Innenhöfe und Gastgärten zu bieten, die auch an heißen Tagen angenehm bleiben. Zwischen großen Bäumen, begrünten Innenhöfen und clever aufgespannten Sonnenschirmen lässt sich der Sommer plötzlich deutlich entspannter aushalten.

Weingut Feuerwehr Wagner

Mitten in Döbling gehört das Weingut Feuerwehr Wagner zu den absoluten Klassikern für alle, die Heurigen-Feeling mit viel Schatten suchen. Der große Gastgarten ist von zahlreichen Bäumen umgeben und bleibt dadurch auch an heißen Tagen angenehm kühl. Dazu kommt typisch Wiener Heurigenstimmung inklusive Wein direkt aus Wien. Genau die Art von Ort, an dem man plötzlich „nur auf ein Glas“ vorbeischauen wollte und Stunden später immer noch im Gastgarten sitzt.

Treu am Platzl

Im 8. Bezirk versteckt sich mit Treu am Platzl ein perfekter Sommer-Spot mitten in der Stadt. Zahlreiche Sonnenschirme und viele Pflanzen sorgen dafür, dass der Gastgarten auch bei hohen Temperaturen angenehm bleibt. Die Atmosphäre wirkt entspannt, urban und gleichzeitig gemütlich, perfekt für einen langen Brunch oder einen entspannten Kaffee.

Mochi

Das Mochi hat seinen Schanigarten erst kürzlich neu gestaltet und der sieht aus, als wäre er direkt von Pinterest oder einem Kopenhagen-Cityguide inspiriert. Zwischen viel Grün, farblich abgestimmten Sonnenschirmen sowie stylischen Tischen und Sesseln findet man hier fast garantiert ein schattiges Plätzchen. Dazu gibt’s Sushi und japanisch inspirierte Gerichte, die sich gerade bei Hitze perfekt anfühlen.

Café Ansari

Direkt neben dem Mochi liegt das Café Ansari, das ebenfalls von der begrünten Praterstraße profitiert. Gerade rund um den Donaukanal entsteht hier im Sommer fast ein kleines mediterranes Flair mitten in Wien. Der Gastgarten wirkt entspannt, modern und angenehm ruhig, ideal für Frühstück, Dinner oder einen langen Abend mit Drinks.

Café Kandl

Im 7. Bezirk wartet mit dem Café Kandl einer der schönsten schattigen Innenhöfe der Stadt. Unter Pflanzen und Magnolienbäumen sitzt man hier fast abgeschirmt vom restlichen Wiener Sommertrubel. Das Lokal verbindet Casual Dining mit regionalen Bio-Produkten, einer starken Weinkarte und stilvollen Cocktails. Der Innenhof fühlt sich dabei fast ein bisschen wie ein geheimer Garten mitten in Neubau an.

Bootshaus

Direkt an der Alten Donau gelegen, gehört das Bootshaus zu den schönsten Sommer-Locations in Wien. Durch die Lage am Wasser wirkt die Hitze hier oft gleich deutlich angenehmer. Wer entspannt essen, einen Drink genießen oder einfach Sommerfeeling mit Wasserblick möchte, ist hier genau richtig. Alternativ lohnt sich auch ein Besuch bei Zur Alten Kaisermühle auf der gegenüberliegenden Seite.

Café Erich & Ulrich

Wer durch die Neustiftgasse spaziert und dringend Schatten sucht, landet früher oder später fast automatisch am Ulrichsplatz. Das Café Erich und das Ulrich zählen seit Jahren zu den beliebtesten Sommer-Spots im 7. Bezirk. Zwischen Bäumen, Schanigarten-Stimmung und urbanem Wiener Flair lässt es sich hier vom Frühstück bis zum Abenddrink wunderbar aushalten.

Gerade bei Temperaturen jenseits der 30 Grad wird ein guter Schanigarten in Wien plötzlich zur wichtigsten Sommer-Erfindung überhaupt.