Diese Neueröffnungen in Wien bieten die besten Outdoor-Spots der Stadt

Von neuen Donaukanal-Spots bis zu versteckten Gastgärten mitten im Grünen: Diese Wiener Neueröffnungen könnten die schönsten Sommer-Hotspots 2026 werden.

Die Temperaturen steigen, Wien verlagert das Leben wieder nach draußen und passend dazu eröffnen gerade einige neue Lokale mit richtig schönen Outdoor-Spots. Von Gastgärten mitten im Grünen bis zu neuen Bars am Donaukanal: Diese Neueröffnungen sollte man für den Sommer 2026 definitiv auf dem Radar haben.

1. Würstel am Kanal: Wiener Klassiker direkt am Donaukanal

Das Team hinter dem beliebten Collina am Berg erweitert sein Konzept und bringt mit „Würstel am Kanal“ eine moderne Version des klassischen Wiener Würstelstands an den Donaukanal. Das kulinarische Angebot reicht von traditionellen Klassikern wie Frankfurter und Käsekrainer bis hin zu innovativen Kreationen wie Kimchi Hot Dogs, „Philly Cheese Krainer“ oder einem „Wiener Reuben“. Der neue Spot befindet sich im beliebten Taste-Areal.

2. Monami: Garten & Heuriger: Grüner Gastgarten mitten in Mariahilf

Das Monami bekommt einen zweiten Standort und der könnte schnell zum Sommer-Hotspot werden. In den ehemaligen Räumlichkeiten des „Kaiserwalzer 2.0“ entsteht jetzt ein Mix aus Café, Heuriger und Gartenlokal. Das Konzept orientiert sich stark an der Wiener Heurigenkultur, modern interpretiert, mit saisonalen Gerichten und wechselnder Speisekarte.

3. Water Lou: Afterwork direkt am Wasser

Der neue Ableger der beliebten Bar Louu bringt entspanntes Sommerfeeling an den Donaukanal. Cocktails, kleine Snacks, Liegestühle und Outdoor-Sitzplätze machen Water Lou zum perfekten Spot für alle, die nach der Arbeit einfach noch in der Sonne sitzen möchten.

4. Otto & Camillo: Kaffee trinken im Otto Wagner Areal

Zwischen Jugendstil-Gebäuden und weitläufigen Grünflächen hat mit Otto & Camillo ein neues Café eröffnet, das jetzt schon wie ein kleiner Geheimtipp wirkt. Das Lokal befindet sich im ehemaligen Direktionsgebäude des Otto Wagner Areals und setzt auf entspannte Kaffeehaus-Atmosphäre mit hausgemachten Kuchen, kleinen Snacks und viel Platz zum Verweilen.

Egal ob Donaukanal, grüner Innenhof oder Jugendstil-Kulisse: Die neuen Wiener Lokale zeigen gerade ziemlich gut, wie schön der Sommer in der Stadt sein kann.