Linden LIVE: Oliver Glasner auf den Spuren einer Legende

Oliver Glasner schreibt Geschichte: Mit einem 3:1-Sieg gegen Schachtar Donezk steht Crystal Palace mit einem Bein im Conference-League-Finale. Zieht Glasner jetzt mit Ernst Happel gleich?

Oliver Glasner könnte am 27. Mai zum zweiten österreichischen Trainer nach Legende Ernst Happel werden, der zwei verschiedene Europacup-Titel gewinnt. Nach dem Triumph mit Eintracht Frankfurt 2022 steuert er nun mit Crystal Palace das Endspiel der Conference League an. Das Hinspiel des Semifinales gegen Schachtar Donezk gewannen die Eagles in Krakau souverän mit 3:1. Nächste Woche am Donnerstag (21:00 Uhr) steigt das Rückspiel im heimischen Selhurst Park.

Historische Chance auf den Happel-Vergleich

Happel holte den Europapokal der Meister mit Feyenoord (1970) und dem HSV (1983). Glasner bleibt trotz des Erfolgs bescheiden und meinte mit einem Augenzwinkern, er wäre dann ein halber Wödmasta. Die Leistung in Krakau war jedenfalls ein echtes Statement.

Sarr-Blitzstart und Kamada-Streich

Sarr (1.) erzielte nach nur 21 Sekunden das schnellste Tor der Wettbewerbsgeschichte. Nach dem Ausgleich der Ukrainer übernahm Palace wieder das Kommando. Kamada (58.) besorgte die Führung, ehe Joker Strand Larsen (84.) den Endstand fixierte. Der Norweger war zuvor für knapp 50 Millionen Euro verpflichtet worden. Glasner mahnt dennoch zur Vorsicht, da erst Halbzeit sei.

Entscheidungshilfe im englischen Titelkampf

Bevor das Finale in Leipzig gegen Rayo Vallecano oder Racing Straßburg steigt, spielt Palace das Zünglein an der Waage in der Premier League. Am 13. Mai gastiert der Tabellen-Achte bei Manchester City, elf Tage später kommt Arsenal in den Selhurst Park. Glasner gilt auf der Insel bereits als Topkandidat bei Chelsea, sollte er Crystal Palace im Sommer verlassen.

Lienhart und Laimer hoffen auf Final-Showdown

Neben Glasner stehen weitere Österreicher vor großen Endspielen. Konrad Laimer kämpft mit Bayern in der Königsklasse, während Philipp Lienhart trotz einer 1:2-Niederlage in Braga auf das Weiterkommen mit Freiburg setzt. Florian Grillitsch wird Braga verletzungsbedingt im Rückspiel fehlen, doch Lienhart vertraut auf die Heimstärke der Breisgauer.