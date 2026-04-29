Die Fussball-Welt verneigt sich vor PSG und Bayern

Die Fußballwelt steht Kopf! Nach dem irren 5:4-Hinspielsieg von Paris Saint-Germain gegen Bayern München überschlägt sich die internationale Presse mit Lobeshymnen für dieses historische Halbfinale.

Dieses Spiel wird man so schnell nicht vergessen: Titelverteidiger PSG und der FC Bayern lieferten sich am Dienstagabend eine Schlacht für die Geschichtsbücher. Die Entscheidung über den Finaleinzug fällt im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr), wenn die Münchner die Franzosen in der heimischen Allianz Arena fordern.

Irrationaler Orkan im Prinzenpark

In Frankreich spricht die Fachzeitung L'Équipe von einem Schock, der ins Irrationale kippte, während Le Monde den Sieg der Mannschaft von Luis Enrique als epischen ersten Akt bezeichnet. Mit neun Toren im Prinzenpark erfüllte das Duell zwischen dem amtierenden Champion und den Bayern alle Erwartungen. Trotz des knappen Vorsprungs mahnt RMC, dass Paris die vielen Gegentore bereuen könnte, obwohl man eines der großartigsten Spiele der Champions-League-Geschichte gesehen habe.

Ganz Europa im Fußball-Rausch

Auch in Deutschland ist die Begeisterung trotz der Niederlage riesig. Die Bild titelte euphorisch Giganten-Schlacht und hob besonders die zwei Elfmeter sowie das unfassbare Spektakel hervor. Die Süddeutsche Zeitung beschrieb die Partie als Feuerwerk und Orkan, der die Finalchancen der Bayern am Leben hielt. Aus Spanien kommen ebenfalls Huldigungen: Die AS nannte den Abend eine Ode an den Fußball, während die Marca betonte, dass dieses vorgezogene Finale alles hielt, was es versprach.

Italienisches Urteil: Ihr seid der Wahnsinn

Die Gazzetta dello Sport aus Italien fasste die Stimmung kurz und bündig zusammen: PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn! Mit Stangentreffern und magischen Momenten war es für die Italiener schlicht das Spiel des Jahres. In England konnte die Daily Mail kaum Worte finden und beließ es bei einem fassungslosen Wow. Alle sind sich einig: Dieser Schlagabtausch zweier Teams mit unwiderstehlichem Talent war eigentlich eines echten Finales würdig.