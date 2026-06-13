WM-Trikots mit neuen Debut-Aufnähern

Kleine Aufnäher auf den WM-Trikots sorgen derzeit für Aufmerksamkeit. Auch unsere ÖFB-Stars werden die Patches tragen. Dahinter steckt aber nicht nur eine besondere Auszeichnung für Spieler, sondern ebenfalls ein lukratives Geschäft.

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Erstmals in der Geschichte der Weltmeisterschaft tragen Spieler bei ihrem ersten WM-Einsatz einen speziellen Debüt-Patch. Dabei steht auf dem genannten Patch schlicht "Debut".

Offiziell soll der Patch einen besonderen Karrieremoment würdigen. Wie das Trikot-Portal "Footy Headlines" berichtet, wird der Patch daher auch nur für dieses eine Spiel getragen und danach wieder entfernt. Da Österreich das letzte Mal 1998 in Frankreich bei einer WM dabei war, betrifft das im jetzigen ÖFB-Team jeden Spieler.

Patches als großes Geschäft

Ganz uneigennützig ist die Neuerung allerdings nicht. Der Debüt-Patch ist Teil eines neuen Sammelkarten-Konzepts von Fanatics und dessen Marke Topps. Nach dem Spiel werden die Aufnäher für spätere Sammlerprodukte aufbewahrt. Die getragenen Patches sollen in exklusive Sammelkarten eingearbeitet werden – ein Modell, das aus US-Sportarten wie der NFL bereits bekannt ist. Ab 2031 übernimmt Topps exklusiv die Produktion von FIFA-Stickern und Sammelkarten, berichtet die Nachrichtenagentur "Reuters". Während der Aufnäher für die Fans eine kleine Erinnerung an einen besonderen Moment sein könnte, könnte er für die FIFA und ihre neuen Partner der Beginn eines lukrativen Geschäfts sein. Die Spieler, die damit ihr WM-Debüt gefeiert haben, haben davon jedoch überhaupt nichts.