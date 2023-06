Diskonter Hofer lockt mit Rabattaktionen im Non-Food-Sektor.

Ansturm. "-50%", "Alles muss raus!" - Hofer sorgte mit einem wahren Angebots-Reigen sogar für zahlreiche Stau-Meldungen im Radio. Seit gestern werden in ausgewählten Filialen Sonderposten zum halben Preis verkauft. Viele stellten sich schon lange vor der Öffnung brav in die Warteschlange.

"Zahlt sich aus!". Lokalaugenschein in Theresienfeld bei Wiener Neustadt (NÖ). Unsere Reporterin steckte zuerst in einem von drei Staus am Weg zur Filiale. Vor Ort: Parkplatz bummvoll, 50 Meter Warteschlange vor dem Eingang. Regelmäßig riefen Verkäuferinnen den Menschen zu, welche Produkte gerade ausverkauft sind.

Ähnlich die Lage zwei Stunden später auf der Laxenburgerstraße in Wien. Aurel (56) hat einen vollen Einkaufswagen, ist glücklicher Käufer von zwei Sonnenliegen (à 29,99 €), einem Tiefkühler (149 €) und einem Luft-Entfeuchter (68,99€): "Na, wenn es Sachen um den halben Preis gibt, dann zahlt es sich fix aus!" Die Schnäppchen-Jagd geht weiter -solange der Vorrat reicht.

Ein Überblick der Angebote

Ein Luftentfeuchter statt 139 Euro nur mehr 68,99 Euro

Eine Mikrowelle am Grill gibt es für unglaubliche 39,99 Euro



Freizeitliegen sind bei Hofer um 29,99 Euro zu haben



Einen Chefsessel gibt es für weniger als 100 Euro



Eine Waschmaschine ist ebenfalls zu ergattern – für 239,00 Euro für 118,99 Euro



Der Table-Top-Gefrierschrank kostet normalerweise 149,00 Euro – jetzt für 73,99 Euro zu haben

In diesen Filialen heißt es ab 1. Juni: Auf die Schnäppchen, fertig, los:

Wien:

Laxenburgerstraße 137 - 139 – 1100 Wien

Simmeringer Hauptstr. 334 - 336 – 1110 Wien

Niedermoser Straße/Dassanow. 4A – 1220 Wien

Niederösterreich:

Grazerstraße 68 – 2604 Theresienfeld

Gaymühlengasse 2 – 3040 Neulengbach

Steiermark:

8054 Seiersberg-Pirka, Maria Pfeifferstraße 8

8200 Gleisdorf, Feldbacher Straße 8

8280 Fürstenfeld, Körmenderstraße 25

8642 St. Lorenzen im Mürztal, Dr. Reinhard Machold Straße 1

8720 Knittelfeld, Kärtner Str. 69

Kärnten:

9010 Klagenfurt, Waidmannsdorfer Straße 135

Oberösterreich:

4020 Linz, Unionstraße 157

4320 Perg, Gewerbestraße 10

4846 Redlham, Gewerbepark Ost 27

4910 Ried im Innkreis, Goethestraße 1

Salzburg:

5071 Wals-Himmelreich, Franz-Brötzner-Straße 3

5550 Radstadt, Forstauer Straße 2c

Tirol:

6020 Innsbruck, Langer Weg 26

6300 Wörgl, Salzburger Str. 53

Vorarlberg: