× Massen-Ansturm auf Diskonter: ''So wos hob i no nie g'sehn''

Sparfüchse aufgepasst! Ab heute lockt Diskonter Hofer mit Rabattaktionen im Non-Food-Sektor. In Filialen in ganz Österreich kommt es zu großen Anstürmen.

In einigen ausgewählten Filialen in Österreich werden derzeit diverse Rabattaktion angeboten. Garten- und Haushaltsartikel sowie viele andere Produkte sind um 50% reduziert. Schnäppchenjäger möchten diese Gelegenheit auf keinen Fall verpassen – stundenlange Wartezeiten sind die Folge. Leser berichten, dass sich bereits seit den frühen Morgenstunden große Menschenmengen vor den Filialen gebildet haben – unter anderem in Klagenfurt und Linz.

Ein Überblick der Angebote

© Hofer

Ein Luftentfeuchter statt 139 Euro nur mehr 68,99 Euro

© Hofer

Eine Mikrowelle am Grill gibt es für unglaubliche 39,99 Euro



© Hofer

Freizeitliegen sind bei Hofer um 29,99 Euro zu haben



© Hofer

Einen Chefsessel gibt es für weniger als 100 Euro



© Hofer ×

Eine Waschmaschine ist ebenfalls zu ergattern – für 239,00 Euro für 118,99 Euro



© Hofer

Der Table-Top-Gefrierschrank kostet normalerweise 149,00 Euro – jetzt für 73,99 Euro zu haben