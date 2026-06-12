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oe24-Insider Toni Polser

Weiß noch nicht, was ich von dieser WM halten soll

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oe24-Kommentar von Fußball-Experte Toni Polster.
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Als ich 1998 in Frankreich Teil von Österreichs bislang letztem WM-Beitrag sein durfte, wurde das Format gerade von 24 auf 32 Mannschaften erweitert. Bei der legendären "Cordoba-WM" 1978 waren nur 16 Teams dabei. Ob ich die Verwässerung mit aktuell 48 Teams gut finde? Fragen Sie mich bitte nach der WM.

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Da neben den jeweils Ersten und Zweiten noch acht Gruppen-Dritte aufsteigen, wird sich die Spannung in der Vorrunde in Grenzen halten.

Nationen wie Haiti (in der Brasilien-Gruppe), Curacao (in der Deutschland-Gruppe) oder auch Jordanien in unserer Gruppe mit Argentinien sind nur Kanonenfutter und für Stars wie Messi oder Vinicius Junior eine willkommene Gelegenheit, sich für die K.o.-Phase warmzuschießen. Ab da ist dann jedes Spiel ein Endspiel.

Österreich wird die Gruppenphase überstehen. Wenn wir dann nicht gleich auf Spanien treffen, können wir weit kommen. Und Sie haben bei all dem Schlafentzug hoffentlich noch lange Kraft zum Daumendrücken!

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