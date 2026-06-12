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WM-Vorbereitung

Haaland mit Tribünen-Party beim Stanley Cup

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RALEIGH, NORTH CAROLINA - JUNE 11: Members of the Norwegian World Cup team pose together before Game Five of the NHL Stanley Cup Final between the Vegas Golden Knights and the Carolina Hurricanes at Lenovo Center on June 11, 2026 in Raleigh, North Carolina. (Photo by NHL Images/NHLI via Getty Images)
© NHLI via Getty Images
Norwegens WM-Stars rund um Erling Haaland machten am Donnerstag einen Ausflug zur Finale-Serie der NHL.
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Die Vorbereitungen der Superstars bei der WM laufen auf Hochtouren. Während die ÖFB-Kicker am Donnerstag einen Tag Pause hatten und diesen teilweise mit einem Ausflug nach Los Angeles verbracht haben, machte die norwegische Auswahl einen besonderen Ausflug.

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Erling Haaland &amp; Co. besuchten Spiel 5 der NHL-Finalserie zwischen den Carolina Hurricanes und Vegas Golden Knights. Der Vorteil für die Wikinger: Ihr WM-Camp in Greensboro liegt nur wenige Kilometer von der Eishalle der Hurricanes entfernt.

Dabei erlebten die Kicker ein 4:2-Spektakel, wodurch sich die Hausherren den ersten Matchpuck sicherten. Die Stimmung auf der Tribüne war ebenfalls ausgelassen. Der Jumbotron erwischte Haaland beim Feiern und er ließ sich nicht beirren und feierte vor den Kameras entspannt weiter.

Doch bis zum ersten WM-Spiel der Norweger ist noch viel Zeit. Erst am Mittwoch (0 Uhr MESZ) trifft man  auf den Irak.

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