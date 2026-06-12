Pariasek will Sprachkurs bei Herzog nehmen

ORF-Legende Rainer Pariasek und Andreas Herzog melden sich während der Weltmeisterschaft immer wieder aus dem Team-Camp in Santa Barbara. Dabei sorgte das Duo mitten in der Nacht für ikonische TV-Momente.

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3.40 Uhr (MESZ): Der ORF beginnt die Übertragung des zweiten WM-Spiels zwischen Tschechien und Südkorea. Während hierzulande die meisten noch schlafen und nur absolut passionierte Fußball-Fans vor dem Fernseher sitzen, ist es in Kalifornien erst kurz 18.40 Uhr.

Genau dort sind während der Endrunde auch Rainer Pariasek und Andreas Herzog stationiert. Das Duo durfte die TV-Zuseher aus den USA begrüßen und das mit besonderer Expertise.

Pariasek bittet um Sprachkurs

Denn Andreas Herzog war von 2023 bis 2024 selbst Co-Trainer von Jürgen Klinsmann beim asiatischen Vertreter und kann dementsprechend gute Einblicke in das Team geben.

Doch Pariasek witterte gleich noch eine andere Chance. Herzog könnte dem Kult-Moderator doch gleich einen Sprachkurs geben, damit er die Namen der Südkorea-Stars richtig ausspricht. Ein Moment, der für den ein oder anderen Lacher sorgte, vor allem, weil das Sprach-Talent des 61-jährigen TV-Mannes längst legendär ist.