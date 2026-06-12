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Kurioser TV-Moment

Pariasek will Sprachkurs bei Herzog nehmen

Pariasek Herzog
© ORF
ORF-Legende Rainer Pariasek und Andreas Herzog melden sich während der Weltmeisterschaft immer wieder aus dem Team-Camp in Santa Barbara. Dabei sorgte das Duo mitten in der Nacht für ikonische TV-Momente.
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3.40 Uhr (MESZ): Der ORF beginnt die Übertragung des zweiten WM-Spiels zwischen Tschechien und Südkorea. Während hierzulande die meisten noch schlafen und nur absolut passionierte Fußball-Fans vor dem Fernseher sitzen, ist es in Kalifornien erst kurz 18.40 Uhr.

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Genau dort sind während der Endrunde auch Rainer Pariasek und Andreas Herzog stationiert. Das Duo durfte die TV-Zuseher aus den USA begrüßen und das mit besonderer Expertise.

Pariasek bittet um Sprachkurs

Denn Andreas Herzog war von 2023 bis 2024 selbst Co-Trainer von Jürgen Klinsmann beim asiatischen Vertreter und kann dementsprechend gute Einblicke in das Team geben.

Doch Pariasek witterte gleich noch eine andere Chance. Herzog könnte dem Kult-Moderator doch gleich einen Sprachkurs geben, damit er die Namen der Südkorea-Stars richtig ausspricht. Ein Moment, der für den ein oder anderen Lacher sorgte, vor allem, weil das Sprach-Talent des 61-jährigen TV-Mannes längst legendär ist.

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