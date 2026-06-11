Prohaska und Herzog mit irren Haar-Wetten

Die ORF-Experten sind vor dem WM-Start schon sehr gut gelaunt. Die beiden ÖFB-Legenden Herbert Prohaska und Andi Herzog ließen sich zu haarigen Wetten ein.

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Wenn Österreich ins Halbfinale kommt...dann verspricht ÖFB-Legende Herbert Prohaska eine drastische Änderung.

Statt Schnauzbart will sich der ORF-Analytiker einen Vollbart wachsen lassen.

Glatze für Herzog

Auch Andi Herzog ließ sich zu einem Einsatz hinreißen. "Was sind wir schon auf Sendung?", fragte "Herzerl" im ORF.

Wenige Sekunden davor erklärte Herzog: "Dann lass ich mir solche Schneckerl wie der Herbert wachsen." Pariasek meinte: "Der hat ja keine mehr!" - "Dann wird's eine Glatze", so Herzog.

Daher ist noch mehr Daumendrücken angesagt, damit die ORF-Experten ihre witzigen Wetten in die Tat umsetzen müssen.