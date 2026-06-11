Live im ORF
Prohaska und Herzog mit irren Haar-Wetten
Wenn Österreich ins Halbfinale kommt...dann verspricht ÖFB-Legende Herbert Prohaska eine drastische Änderung.
Statt Schnauzbart will sich der ORF-Analytiker einen Vollbart wachsen lassen.
Glatze für Herzog
Auch Andi Herzog ließ sich zu einem Einsatz hinreißen. "Was sind wir schon auf Sendung?", fragte "Herzerl" im ORF.
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Wenige Sekunden davor erklärte Herzog: "Dann lass ich mir solche Schneckerl wie der Herbert wachsen." Pariasek meinte: "Der hat ja keine mehr!" - "Dann wird's eine Glatze", so Herzog.
Daher ist noch mehr Daumendrücken angesagt, damit die ORF-Experten ihre witzigen Wetten in die Tat umsetzen müssen.
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