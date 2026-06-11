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Prohaska und Herzog mit irren Haar-Wetten

© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Die ORF-Experten sind vor dem WM-Start schon sehr gut gelaunt. Die beiden ÖFB-Legenden Herbert Prohaska und Andi Herzog ließen sich zu haarigen Wetten ein.
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Wenn Österreich ins Halbfinale kommt...dann verspricht ÖFB-Legende Herbert Prohaska eine drastische Änderung.

Statt Schnauzbart will sich der ORF-Analytiker einen Vollbart wachsen lassen.

Glatze für Herzog

Auch Andi Herzog ließ sich zu einem Einsatz hinreißen. "Was sind wir schon auf Sendung?", fragte "Herzerl" im ORF.

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Wenige Sekunden davor erklärte Herzog: "Dann lass ich mir solche Schneckerl wie der Herbert wachsen." Pariasek meinte: "Der hat ja keine mehr!" - "Dann wird's eine Glatze", so Herzog.

Daher ist noch mehr Daumendrücken angesagt, damit die ORF-Experten ihre witzigen Wetten in die Tat umsetzen müssen.

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