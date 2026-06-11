Mexiko-Stürmer besser als Ronaldo

Julián Quiñones, Angreifer Mexikos, trug sich als erster Torschütze der WM 2026 ein und sorgte für Ekstase im Azteken-Stadion. Bei seinem Klub Al Qadsiah konnte er vergangene Saison sogar Cristiano Ronaldo abhängen.

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Der 29-jährige Stürmer startet mit einer Topform in das Heimturnier. Im Sommer 2024 wechselte er für 14 Millionen Euro von Club América zu Al Qadsiah in die Saudi Pro League. Bereits in seiner ersten Saison (2024/25) erzielte der Mexikaner starke 20 Tore in 28 Spielen. In der vergangenen Spielzeit legte er sogar noch einmal nach und traf unglaubliche 33 Mal in 31 Partien.

Übertrifft Ronaldo in der Saudi Pro League

Mit dieser Ausbeute sicherte sich Quiñones die Torjägerkrone Saudi-Arabiens und ließ sogar Cristiano Ronaldo hinter sich. Der portugiesische Superstar kam für Al Nassr in 30 Spielen auf "nur" 28 Treffer. Dafür durfte Ronaldo am Ende über seinen ersten Meistertitel mit dem Klub jubeln.

Quinones hat seinen Torjäger-Fähigkeiten nun auf die Weltmeisterschaft übertragen. Mit seinem frühen Treffer sorgte er für einen optimalen Start Mexikos ins Heimturnier. Die Gastgeber gelten in Gruppe A mit Südafrika, Südkorea und Tschechien als Favorit. Bleibt Quinones in dieser Form, dürfte das erste WM-Tor nicht sein letztes bei gewesen sein.