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Schmäh-Gesang

Cucurella macht sich über Haaland lustig

Spanische Fußballspieler feiern auf einer Bühne mit T-Shirts „SOMOS CAMPEONES 2026“ und einer Trophäe.
© Getty Images
Marc Cucurella hat nach Spaniens WM-Triumph einmal mehr gegen Erling Haaland ausgeteilt.
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Bei den Feierlichkeiten in Madrid griff der Außenverteidiger zum Mikrofon und stimmte erneut den inzwischen legendären Fangesang an: "Haaland zittert!" Tausende Fans antworteten lautstark: "Denn Cucurella kommt!"

Der Song ist längst zum Markenzeichen des spanischen Nationalspielers geworden. Erstmals sorgte er nach dem EM-Titel 2024 für Schlagzeilen, als Cucurella auf der Meisterfeier sang: "Cucurella isst Paella, Cucurella trinkt Estrella, Haaland zittert, wenn Cucurella kommt." Das Video verbreitete sich damals rasant im Internet und löste kontroverse Reaktionen aus. Während viele Fans den Spruch feierten, warfen andere dem Spanier Arroganz vor.

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Schlagabtausch

Haaland ließ die Provokation jedoch nicht unbeantwortet. Wenige Wochen später traf Manchester City in der Premier League auf den FC Chelsea. Beim 2:0-Erfolg ließ der norwegische Torjäger Cucurella vor seinem Treffer stehen und setzte anschließend noch einen verbalen Seitenhieb. "Cucurella ist ein lustiger Typ. Letzte Saison hat er mich noch nach meinem Trikot gefragt, und diesen Sommer singt er plötzlich ein Lied über mich", sagte der Stürmer nach der Partie.

Nun hat Cucurella die alte Rivalität wieder aufleben lassen. Auf der Bühne der WM-Feier stimmte er den Gesang erneut an und sorgte damit für Begeisterung unter den spanischen Fans.

Ein Wiedersehen der beiden in der Liga wird es vorerst nicht geben. Cucurella hat Chelsea inzwischen verlassen und spielt künftig für Real Madrid, während Haaland weiterhin für Manchester City auf Torejagd geht. Sollte es jedoch in der Champions League zum Duell kommen, dürfte die kleine Fehde um den inzwischen berühmten Fangesang ein weiteres Kapitel bekommen.

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