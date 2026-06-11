SpaceX startet an der Börse

Unter SpaceX-Boss und Milliardär Elon Musk startet jetzt der größte Börsengang der Welt. Aktien-Ausgabepreis: 135 US-Dollar (rund 116 Euro).

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Tech-Milliardär Elon Musk bringt seine Weltraumfirma SpaceX in einer Mega-Aktienplatzierung an die Börse. B

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk verkauft beim größten Börsengang in der US-Geschichte seine Aktien zum Stückpreis von 135 Dollar. Dieser schon vorher festgelegte Preis wurde am Donnerstag auch bei der US-Wertpapieraufsicht offiziell eingereicht.

Angeboten werden Insidern zufolge 555,6 Mio. Aktien. Damit nimmt der Konzern 75 Mrd. Dollar ein und kommt auf eine Gesamtbewertung von 1,77 Billionen Dollar - ein Rekord für eine Erstnotiz. Die Papiere sollen am Freitag an der US-Technologiebörse Nasdaq ihr Debüt feiern.

SpaceX steigt damit auf Anhieb zum siebtwertvollsten börsennotierten Unternehmen in den USA auf und überholt Schwergewichte wie die Bank JPMorgan, den Pharmakonzern Eli Lilly sowie Musks eigenen Elektroautobauer Tesla.

Bisher hielt der saudische Ölkonzern Aramco den Rekord, der bei seinem Börsengang im Dezember 2019 rund 25,6 Milliarden Dollar eingesammelt hatte.

19 Milliarden Umsatz und rote Zahlen

Da SpaceX im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz hatte und tiefrote Zahlen schrieb, verlangt Musk den Anlegern eine Wette auf künftige Erfolge ab. Während heute der Satelliten-Internetdienst Starlink den Großteil des Geschäfts ausmacht, soll der Firma zufolge mit der Zeit Künstliche Intelligenz einen großen Schub bringen.

SpaceX, X (früher Twitter) and Tesla CEO Elon Musk © APA/AFP/ALAIN JOCARD

Musk behält 82 Prozent der Anteile an SpaceX

Musk behält auch nach dem Schritt aufs Parkett mit 82 Prozent der Anteile die Kontrolle über SpaceX. Ungewöhnlich ist zudem, dass 30 Prozent der Aktien für Privatanleger reserviert wurden. Die hohe Bewertung von 1,77 Billionen Dollar stößt bei einigen Analysten jedoch auf Skepsis. SpaceX schrieb im vergangenen Jahr Verluste und der Umsatz hinkt dem anderer Tech-Giganten deutlich hinterher. Der Börsenwert könnte sogar noch steigen, falls die begleitenden Banken in den kommenden 30 Tagen ihre Mehrzuteilungsoption ausüben.

Das 2002 gegründete Unternehmen dominiert das Geschäft mit Raketenstarts und beförderte nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren mehr als 80 Prozent der weltweiten Nutzlast in die Erdumlaufbahn. Den Großteil der Einnahmen erzielt SpaceX derzeit jedoch mit seinem Satelliten-Internetdienst Starlink. Große Hoffnungen ruhen zudem auf dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) durch das hauseigene Projekt xAI. Zu den größten Herausforderungen für SpaceX zählen Konkurrenten wie Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, die ebenfalls die Kommerzialisierung des Weltraums vorantreiben und sich lukrative staatliche Aufträge sichern wollen.