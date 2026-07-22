DM bekommt Riesen-Ärger mit dem ÖFB

Die Kosmetik-Kette DM hat wegen unerlaubter Werbung mit dem rot-weiß-roten Team-Trikot rund um die Fußballweltmeisterschaft Probleme bekommen.

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Eine Unterlassungserklärung musste die Kosmetik-Kette DM am Mittwoch veröffentlichen. Sie hatte mit österreichischem Fußball geworben, ohne die Rechte beim ÖFB eingeholt zu haben.

Der Lapsus darf sich nicht mehr wiederholen, dazu verpflichtet sich DM. Sonst drohen hohe Strafen.

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Probleme bekommen

Wegen der unerlaubten Werbung mit ÖFB-Fan-Schal und Trikot der Nationalmannschaft hat die Kette also wohl eine ordentliche Kopfwäsche erhalten. Und muss jetzt den Rückzieher machen, samt öffentlicher Erklärung.