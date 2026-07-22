Samsung will bei Mistral AI einsteigen

Samsung könnte bis zu eine Milliarde Euro investieren. Das französische Mistral gilt als Alternative zu den großen KI-Anbietern aus den USA und China

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Samsung denkt über einen Einstieg beim französischen KI-Entwickler Mistral nach. Der südkoreanische Speicherchiphersteller könnte bei der kommenden Finanzierungsrunde bis zu einer Milliarde Euro investieren, schrieb die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Mistral würde dabei mit insgesamt etwa 20 Mrd. Euro bewertet werden.

Mistral rund 20 Milliarden Euro wert

Beim Einstieg des Chipindustrie-Zulieferers ASML vor einem knappen Jahr war das Start-up mit rund 12 Mrd. Euro bewertet worden. Weder Samsung noch Mistral waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Mistral gilt als europäische Antwort auf OpenAI und Anthropic. Das Start-up profitiert von der Suche zahlreicher Unternehmen und staatlicher Institutionen nach Alternativen zu den großen KI-Anbietern aus den USA und China.

Erst am Dienstag vereinbarte Mistral eine milliardenschwere Kooperation mit dem US-Cloudanbieter Microsoft. Die Unternehmen wollen die KI-Infrastruktur von Mistral gemeinsam ausbauen. Zudem könnten Microsoft-Kunden künftig ihre eigenen KI-Anwendungen auf den Servern von Mistral entwickeln. Das Start-up zählt unter anderem das französische Militär zu seinen Kunden.