Keime im Wasserhahn
Bakterien-Alarm im Dunkelsteinerwald
Konkretbetroffen sind Himberg, Gansbach, Hessendorf und Krapfenberg, wie die Gemeinde auf ihrer Webseite mitteilt.
Keime nachgewiesen
Am Montag wurden im Wasser Intestinale Enterokokken sowie Coliforme Bakterien festgestellt. Diese Keime deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine fäkale Verunreinigung hin. Die Bevölkerung wird nun aufgefordert, das Wasser vor dem Trinken oder der Verwendung im Haushalt drei Minuten lang sprudelnd abzukochen.
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Ergebnisse liegen am Donnerstag vor
Die Gemeinde arbeitet bereits "mit Hochdampf" an der Behebung des Problems. Am Donnerstag sollen die Ergebnisse einer neuerlichen Wasseruntersuchung vorliegen. Erst dann zeigt sich, ob das Wasser wieder bedenkenlos genossen werden kann oder weiterhin abgekocht werden muss.
Fazit: Bis auf Weiteres heißt es für die Bewohner der vier Orte: Wasser abkochen statt direkt aus der Leitung trinken.
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