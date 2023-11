Brand am Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz

In der Nacht auf Montag kam es am Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz zu einem Brand.

Gegen 2.20 Uhr ist im Bereich der Küche der Indoor-Gastronomie ein Feuer ausgebrochen. "Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand noch in der Nacht unter Kontrolle bringen und löschen", heißt es in einer Aussendung. Die Brandursache wird gegenwärtig von Sachverständigen ermittelt. Bei dem Brand kamen keine Personen zu schaden. Die Indoor-Gastronomie, die Platz für bis zu 200 Besucher bieten sollte, ist bis auf weiteres gesperrt. Alle Marktstände, Fahrgeschäfte und sonstigen Attraktionen bleiben hingegen uneingeschränkt geöffnet.