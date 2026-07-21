Gesundheitszentrum
Frauengesundheit unter einem Dach
Hebammen im Team. Zwei Hebammen mit Kassenvertrag begleiten junge Familien vor, während und nach der Geburt. „Viele werdende Eltern haben eine sehr romantische Vorstellung. Daher brauchen sie eine gute Begleitung", erklärt Hebamme Barbara Friedl. Mutter Jennifer Eals bestätigt: Vor allem beim Stillen sei die Betreuung Gold wert gewesen.
Beckenboden & Co. Auch bei Beckenbodenproblemen nach der Schwangerschaft gibt's Hilfe. Physiotherapeutin Irene Weis warnt vor Folgeschäden durch Bewegungsmangel: „Es ist ein Risikofaktor, etwa für Stoffwechselerkrankungen oder Krebserkrankungen." Neben zwei Wahlphysiotherapeutinnen sind auch eine Osteopathin und eine Wahlpsychotherapeutin im Haus.
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Kostenfrage. Wahltherapien sind nicht für alle leistbar, räumt Atzmüller-Svetičič ein: „Darum bin ich nach wie vor Kassenärztin." Die ÖGK übernimmt bei Wahltherapeutinnen zumindest einen Teil der Kosten.
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