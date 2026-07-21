Wr. Neustadt: erste Wohnbaupakete in trockenen Tüchern

Im Zuge des Teilverkaufs von Gemeindewohnungen in Wiener Neustadt sind die ersten Verträge unter Dach und Fach.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Familienwohnbau Niederösterreich und Wien-Süd übernehmen laut Aussendung der Stadt von Dienstag per 1. August erste Immobilienpakete mit 115 Einheiten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, das Gesamtvolumen soll im Herbst bekanntgegeben werden. Für Mieter ändert sich vertraglich nichts.

Wer was bekommt

Die Gemeinnützige Bau- u. Wohnungsgenossenschaft Wien-Süd übernimmt Immobilien in der Neunkirchner Straße 72, Pottendorfer Straße 42 und Walthergasse 17. Die Gemeinnützige Baubetreuungsgesellschaft Familienwohnbau Niederösterreich wird neue Eigentümerin von Einheiten in der Adlergasse 3, Bräunlichgasse 6a und 8 sowie Grazer Straße 96a/Keßlergasse 7 und Kollonitschgasse 12.

Der große Plan

Bereits im Oktober 2025 hatte die Statutarstadt angekündigt, den kommunalen Wohnbau neu zu ordnen. Für 1.646 der insgesamt 2.256 Einheiten wurden neue Eigentümer gesucht, rund ein Viertel bleibt bei der Stadt. Immobiliendienstleister CBRE erarbeitete in einem mehrstufigen Verfahren Vergabevorschläge für die Bestbieter, die Gremien der Eigentümerin IFP GmbH – einer Tochter der Stadtholding – gaben grünes Licht für den Verkauf in elf Paketen.

Die Maßnahmen waren laut Wiener Neustadt notwendig geworden, da ein in hoher Leerstand die Stadt zuletzt Millionen gekostet hat – ab 2027 sollen die Verkäufe rund 2,5 Millionen Euro Einsparung bringen.