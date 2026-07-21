Schrammel.Klang.Festival: A WÖÖD Reise!

Mit der emotionalen Hommage „FiAN WILLI" an Willi Resetarits ging das 20. Schrammel.Klang.Festival in Litschau am Herrensee am Sonntagabend, 19. Juli 2026, stimmungsvoll zu Ende. Rund 8.000 Besucherinnen und Besucher feierten an zwei Festivalwochenenden das Jubiläum – mit Schrammelmusik, Wienerlied und österreichischer Weltmusik in all ihren Facetten.

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Unter dem Motto „WÖÖD [Welt]" spannte die Jubiläumsausgabe einen besonders vielfältigen Bogen: von Schrammelmusik und Wienerlied über Jazz und Singer-Songwriting bis zu alpinen, balkanischen und weltmusikalischen Klängen. Auf der Bühne standen unter anderem Aleksey Igudesman & The Limitless Orchestra Ensemble, Little Rosies Kindergarten, VERETER, Ernst Molden & Sigrid Horn, Pam Pam Ida & das Silberfischorchester, Felix Kramer & Band sowie das Nenad Vasilic Trio. Gefeiert wurden zudem die 30-jährigen Bühnenjubiläen von Kollegium Kalksburg sowie von Die Strottern & Die JazzWerkstatt Wien. Den emotionalen Schlusspunkt setzten Birgit Denk, Tini Kainrath, Roland Guggenbichler und Peter Havlicek mit „FiAN WILLI".

Stanek zieht Bilanz

„20 Jahre Schrammel.Klang.Festival zeigen, wie lebendig sich musikalische Tradition entwickeln kann, wenn sie offen für neue Einflüsse, junge Musizierende und die Welt bleibt", so Festivalgründer, Intendant und Regisseur Zeno Stanek. Besonders gefreut habe ihn, dass heuer viele junge Nachwuchsmusikerinnen und -musiker dabei waren und ein neues, jüngeres Publikum erreicht wurde. Die rund 8.000 Besucher seien „ein wunderbares Zeichen für die Zukunft".

Schallplatte zum Jubiläum

Erstmals erschien zum 20-jährigen Bestehen eine Schrammel.Klang.Schallplatte in limitierter Auflage. Von Zeno Stanek zusammengestellt, erinnert sie an bereits verstorbene Wegbegleiter des Festivals: Alfred Pfleger, Christine Jones, Christian Qualtinger, Gerhard Heger, Karl Hodina, Kurt Girk, Martina Rittmannsberger, Robert Reinagl, Roland Sulzer, Rudi Pietsch, Walther Soyka und Willi Resetarits. Das Design stammt von der Waldviertler Künstlerin Judith Kerndl, jede Platte ist handsigniert und nummeriert.

Generationentreffen im Wald

Herzstück blieb auch heuer der Schrammel.Pfad: An vier Nachmittagen verwandelten sich die Naturbühnen rund um den Herrensee in einen musikalischen Begegnungsraum – für etablierte Größen ebenso wie für junge Formationen wie das Vorstadtkollektiv mit Paul Seifried, Marlene Janschütz und Lukas Seifried, das Viererg'spann mit Hannah Rehrl oder Constanze Hojsa mit Hojsa-Koschelu-Hojsa. Neben treuen Stammgästen fanden zunehmend jüngere Besucher den Weg nach Litschau, begleitet von den Schrammel.Workshops zwischen den beiden Festivalwochenenden.

Grünes Festival

Das Schrammel.Klang.Festival ist als Green Event ausgezeichnet – das erste Kunst- und Kulturfestival Niederösterreichs und eines der ersten Österreichs mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Musikalische Qualität, Naturkulisse, regionale Kulinarik und ehrenamtliches Engagement verbinden sich seit 20 Ausgaben zu einer Erfolgsformel.

Fazit: Von Litschau hinaus in die „WÖÖD" – und zurück an den Herrensee: Das Jubiläumsfestival bewies einmal mehr, dass Tradition und Aufbruch kein Widerspruch sind.