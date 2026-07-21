Niederösterreich
TV
E-Paper
Österreich

Publikumsmagnet

Die Landeshauptfrau und der Legionär

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit römischem Legionär.
© LNK
Seit 30 Jahren steht die Römerstadt Carnuntum für die gelungene Verbindung von Denkmalschutz, Wissenschaft und Kulturtourismus.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit ihrer Eröffnung als Managementorganisation 1996 hat sich Carnuntum zu einer der bedeutendsten Kulturdestinationen Österreichs entwickelt. "Carnuntum ist ein ausgezeichnetes Beispiel für das gelungene Zusammenwirken von kulturpolitischen Entscheidungen, unternehmerischem Denken und wissenschaftlicher Grundlagenarbeit", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Fünf Millionen Gäste

 Seit 1996 zählte die Römerstadt rund fünf Millionen Besucherinnen und Besucher, jährlich nehmen zudem rund 60.000 Menschen an Vermittlungsprogrammen teil. Einen entscheidenden Schub brachte die Landesausstellung 2011 mit 26 Millionen Euro Investition – Herzstück ist die weltweit einzigartige Rekonstruktion eines römischen Stadtviertels samt einziger beheizbarer römischer Therme.

Auch interessant

Streit um Höhe der neuen Moschee in Freistadt

Wenn Sie diesen Social-Media-Trend machen, drohen Darmprobleme

Wr. Neustadt: erste Wohnbaupakete in trockenen Tüchern

Welterbe und Ausbau

2021 wurde Carnuntum als Teil des Donaulimes UNESCO-Welterbe. Im Jubiläumsjahr wurde nun die Generalsanierung der Römischen Therme abgeschlossen, samt rekonstruierter Deckenmalerei in der basilica thermarum. Auch die Forschung wächst: mit neuem Grabungsgebäude und ausgebautem Zentraldepot in Hainburg. Virtual-Reality-Anwendungen machen zudem mehr als 400 Jahre Siedlungsgeschichte erlebbar.

Fazit: Carnuntum zeigt seit drei Jahrzehnten, wie Antike, Wissenschaft und Tourismus zu einer Erfolgsgeschichte verschmelzen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bauern zwischen Importdruck und Dürre

Polizei- und Militärmeuterei in Ecuador

Zusätzliche Ärzte im Wiener Gesundheitsverbund

Blutbad zu Neujahr: Mann tötet sechs Familienangehörige

"Pädo-Hunter" lockten Opfer via Snapchat in Hinterhalt

Wr. Neustadt: erste Wohnbaupakete in trockenen Tüchern

Studenten lieben Wien

Die Landeshauptfrau und der Legionär

Greta Thunberg kommt in Lissabon an

FPÖ fordert Deutschpflicht im Kindergarten