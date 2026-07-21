Die Landeshauptfrau und der Legionär

Seit 30 Jahren steht die Römerstadt Carnuntum für die gelungene Verbindung von Denkmalschutz, Wissenschaft und Kulturtourismus.

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Seit ihrer Eröffnung als Managementorganisation 1996 hat sich Carnuntum zu einer der bedeutendsten Kulturdestinationen Österreichs entwickelt. "Carnuntum ist ein ausgezeichnetes Beispiel für das gelungene Zusammenwirken von kulturpolitischen Entscheidungen, unternehmerischem Denken und wissenschaftlicher Grundlagenarbeit", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Fünf Millionen Gäste

Seit 1996 zählte die Römerstadt rund fünf Millionen Besucherinnen und Besucher, jährlich nehmen zudem rund 60.000 Menschen an Vermittlungsprogrammen teil. Einen entscheidenden Schub brachte die Landesausstellung 2011 mit 26 Millionen Euro Investition – Herzstück ist die weltweit einzigartige Rekonstruktion eines römischen Stadtviertels samt einziger beheizbarer römischer Therme.

Welterbe und Ausbau

2021 wurde Carnuntum als Teil des Donaulimes UNESCO-Welterbe. Im Jubiläumsjahr wurde nun die Generalsanierung der Römischen Therme abgeschlossen, samt rekonstruierter Deckenmalerei in der basilica thermarum. Auch die Forschung wächst: mit neuem Grabungsgebäude und ausgebautem Zentraldepot in Hainburg. Virtual-Reality-Anwendungen machen zudem mehr als 400 Jahre Siedlungsgeschichte erlebbar.

Fazit: Carnuntum zeigt seit drei Jahrzehnten, wie Antike, Wissenschaft und Tourismus zu einer Erfolgsgeschichte verschmelzen.