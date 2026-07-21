OHNE MINARETT
Streit um Höhe der neuen Moschee in Freistadt
Freistadt. Der Freistädter Ortsverein der Austria Linz Islamischen Föderation (Alif) hat Ende März seine Neubaupläne der Moschee an der Linzer Straße präsentiert. Es war ein vierstöckiges Gebäude mit Gebetsräumen, Veranstaltungssaal, Schulungsräume, Spielraum, Bibliothek, Garage sowie eine Wohnung für den Imam geplant - ohne Minarett.
Der Gemeinderat mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP und WIFF minimiert das Projekt nun mit einer Verordnung über das Neuplanungsgebiet. Das Land OÖ hat die Verordnung im Zuge der gesetzlich vorgesehenen aufsichtsbehördlichen Prüfung bereits bestätigt.
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Nur Höhe des aktuellen Baus erlaubt
"Mit der nun rechtskräftigen Verordnung wird die zulässige Bebauung auf maximal zwei oberirdische Geschoße beschränkt – das ist die Höhe des aktuellen Gebäudes", erklärt FPÖ-Stadtrat NAbg. Harald Schuh.
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