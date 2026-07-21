Oberösterreich
TV
E-Paper
Österreich

OHNE MINARETT

Streit um Höhe der neuen Moschee in Freistadt

Neubaupläne
© Alif
Gemeinderat verhindert einen vierstöckigen Neubau.
OE24 auf Google bevorzugen

Freistadt. Der Freistädter Ortsverein der Austria Linz Islamischen Föderation (Alif) hat Ende März seine Neubaupläne der Moschee an der Linzer Straße präsentiert. Es war ein vierstöckiges Gebäude mit Gebetsräumen, Veranstaltungssaal, Schulungsräume, Spielraum, Bibliothek, Garage sowie eine Wohnung für den Imam geplant - ohne Minarett.

Der Gemeinderat mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP und WIFF minimiert das Projekt nun mit einer Verordnung über das Neuplanungsgebiet. Das Land OÖ hat die Verordnung im Zuge der gesetzlich vorgesehenen aufsichtsbehördlichen Prüfung bereits bestätigt.

Auch interessant

Wenn Sie diesen Social-Media-Trend machen, drohen Darmprobleme

Wr. Neustadt: erste Wohnbaupakete in trockenen Tüchern

Hätten wir NIE gedacht: Das ist die dreckigste Stelle im Hotelzimmer

Nur Höhe des aktuellen Baus erlaubt

"Mit der nun rechtskräftigen Verordnung wird die zulässige Bebauung auf maximal zwei oberirdische Geschoße beschränkt – das ist die Höhe des aktuellen Gebäudes", erklärt FPÖ-Stadtrat NAbg. Harald Schuh.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue AEC-Rampe fertig

Mehr als 10.000 Corona-Tote in New York

Streit um Höhe der neuen Moschee in Freistadt

Renault nach Krisenjahr 2010 wieder auf der Überholspur

Silverstone: Bottas legt Bestzeit hin

BrauOx hat mit 830.000 Euro Schulden Insolvenz angemedet

Blinde, kranke Babykatze saß auf Straße

Tiroler lag eine Stunde unter Lawine

17-Jähriger muss 18 Monate ins Gefängnis

Steyrer Stadtplatz soll Flaniermeile werden