Steyrer Stadtplatz soll Flaniermeile werden

Der Linzer Hauptplatz wurde im Herbst 2024 autofrei, diesen Herbst könnte es in Steyr so weit sein.

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Steyr. Eine große Mehrheit der Steyrer wünscht sich weniger Verkehr über den Stadtplatz. Ein erster Probebetrieb an den Wochenenden im Advent 2025 war erfolgreich, nun hat der Gemeinderat beschlossen, dieses Verkehrskonzept auch im Sommer zu testen. Von 14. August bis 18. Oktober werden von freitags, 16 Uhr, bis montags, 7 Uhr, probehalber die Parkplätze am Ennskai ausschließlich über die Zieglergasse angefahren. Die Auswirkungen auf Aufenthaltsqualität, Erreichbarkeit, Wirtschaft und Nutzung des Stadtplatzes werden im Anschluss evaluiert.

Unter der Woche alles beim Alten

Um die Durchfahrt über den Stadtplatz massiv einzuschränken, werden Parker über die Zieglergasse zum Ennskai umgeleitet. Ausnahmen gibt es für Anrainer, Lieferverkehr, Taxis, Menschen mit Beeinträchtigung, Einsatzfahrzeuge, Hotelgäste und Postkunden. Bis auf wenige Ausnahmen ist am Kreisverkehr auf dem Stadtplatz Umkehrpunkt. Unter der Woche bleibt alles beim Alten.

"Wir erwarten uns von diesem Versuch eine bessere Aufenthaltsqualität auf dem Stadtplatz als Flanier- und Gastro-Meile und dadurch mehr Frequenz", sagt Bürgermeister Markus Vogl (SPÖ).

Bei einer Befragung der Steyrer Bevölkerung im Jahr 2024 haben sich 62 Prozent der Steyrer für einen verkehrsberuhigten Stadtplatz ausgesprochen.