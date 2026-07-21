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15 Mitarbeiter betroffen

BrauOx hat mit 830.000 Euro Schulden Insolvenz angemedet

Lokal
© Frieda
Es hat sich ausgezapft.
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Die BrauOX GmbH & CoKG mit Sitz in Grieskirchen musste am Montag Konkurs anmelden. Das Lokal BrauOX in der PlusCity, das Betreiber Thomas Altendorfer kürzlich in Frieda umbenennen ließ, hat bereits seit Donnerstag geschlossen.

"Grund für diesen Schritt sind die anhaltend hohen Miet- und Betriebskosten je Quadratmeter, die keinen nachhaltig wirtschaftlichen Betrieb zulassen", hieß es online. 830.000 Euro Schulden haben sich angehäuft. Von der Insolvenz sind 15 Mitarbeiter betroffen.

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