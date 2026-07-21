Alarm um Neusiedler See: Wasserstand stark gesunken

Das Meer der Wiener im Burgenland kämpft mit dem Regen-Mangel in diesem Sommer.

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So niedrig war das Wasser schon einmal am Neusiedler See © Twitter/@MarcusWadsak

Die Grundwasser-Pegel sind alarmierend niedrig, auch viele Flüsse führen derzeit weniger Wasser. Nach dem Alarm um den Bodensee in Vorarlberg schlägt die massive Trockenheit auch am Neusiedler See Wellen. Der Wasserstand ist stark gesunken, erklärt Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Amt der burgenländischen Landesregierung, auf APA-Anfrage.

Wasserstand um 30 Zentimeter weniger

Aktuell beträgt er 115,17 Meter über Adria. Das sind rund 30 Zentimeter weniger als das langjährige Mittel und auch 15 Zentimeter weniger als der Vorjahreswert. Der niedrigste Wert seit 1965 wurde 2022 erreicht, damals betrug der Wasserstand nur 115,02 Meter über Adria.

Davon ist man derzeit nicht weit entfernt - die jüngsten Niederschläge in der Region haben dafür gesorgt, dass der Wasserstand zumindest nicht mehr rapide absinkt.

Boote können noch fahren, ohne schwere Ladung. © APA/Hans Klaus Techt

Boote sollen nicht zu schwer beladen sein

"Es gibt derzeit keine Schwierigkeiten und kein Fischsterben", fasste Sailer nach dem Treffen der Wasserstandskommission am Dienstag die Lage zusammen. In dieser besprechen Vertreter der Fischerei, der Wasserwirtschaft, des Tourismus, der Gesundheit und der Landessicherheitszentrale im 14-Tage-Rhythmus die aktuelle Situation.

Die Fährschifffahrt funktioniere ebenfalls noch. Nur bei starkem Wind kann es Probleme mit dem niedrigen Wasserstand geben. In gewissen Bereichen am See sei etwa das Wingfoilen nicht mehr möglich. Boote sollten auch nicht zu schwer beladen sein, damit sie nicht zu viel Tiefgang haben.

Für alle, die ihren Sommer-Urlaub am Neusiedler See geplant haben: Die Wasserqualität sei in Ordnung, hieß es aus der Kommission.