Carsurfing: 19-Jähriger landet auf Intensivstation

Mit dem Auto der Mutter eines jungen Steirers feierte eine steirische Clique auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums eine Carsurfing-Party. Es ging nicht gut aus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Stmk. Ein 19-Jähriger wurde in der Nacht auf Dienstag beim Carsurfen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im südsteirischen Leibnitz lebensgefährlich verletzt - sollte die Clique ein TikTok-Video gedreht haben, werden solche Aufnahmen umgehend von den Betreibern sozialer Medien gelöscht oder mit strengen Warnhinweisen versehen, da sie gegen die Richtlinien zu gefährlichen Aktivitäten und Mutproben verstoßen.

Junge Frau ohne Führerschein am Steuer

Der junge Mann aus Graz hatte beim Drehen des Pkw - ein Mercedes CLA 220d, auf dessen Kofferraum er sich festgehalten hatte - vermutlich aufgrund der für ihn überraschend starken Fliehkräfte losgelassen und war mit dem Kopf am Asphalt aufgeprallt. Zwei zufällig anwesende Zeugen am Parkplatz des EKZ Weinland leisteten umgehend Erste Hilfe, der lebensgefährlich am Kopf Verletzte wurde ins LKH Wagna eingeliefert. Die 19-Jährige aus Leibnitz, die laut Polizei den Benz gefahren hatte, besitzt keinen Führerschein.

19-Jähriger nach Stunt mit so einem Mercedes auf Parkplatz in Liebnitz in Lebensgefahr. © Mercedes

Der Carsurfing-Unfall geschah kurz nach Mitternacht - die 19-Jährige drehte mit einem Mercedes am Parkplatz des EKZ Weinland mehrere Runden. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Personen, unter anderem der 18-jährige Fahrzeugbesitzer, das Auto selbst ist (offenbar hat er auch noch keinen rosa Lappen) allerdings auf seine Mutter zugelassen. Der Grazer hatte sich erst auf der Motorhaube des Autos festgehalten, dann kletterte er auf den Kofferraum. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und Fahrbahnunebenheiten stürzte er vom Fahrzeug und prallte mit dem Kopf auf. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 19-Jährige ins Spital auf die Intensivstation gebracht. Ein Alkotest bei der Stunt-Lenkerin verlief negativ.