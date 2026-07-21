Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Brand-Drama

Hausbesitzer wollte Feuer löschen - und starb

Feuerwehr und Polizei bekämpfen Brand in Einfamilienhaus mit zerstörtem Dach, Rauch steigt auf.
© Bfkdo Tulln
Der Mann, ein 49-Jähriger aus dem Weinviertel, wurde leblos im Gebäude entdeckt.
OE24 auf Google bevorzugen

NÖ. Ein noch aus ungeklärter Ursache ausgebrochener Brand eines Wohnhauses in Fels am Wagram (Bezirk Tulln) hat am Dienstag ein Todesopfer gefordert, das bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Der Besitzer des Objekts dürfte sich in das in Flammen stehende Gebäude begeben und dort Löschversuche unternommen haben. Im Haus wurde der 1977 geborene Mann letztlich leblos entdeckt.

Auch interessant

Carsurfing: 19-Jähriger landet auf Intensivstation

Bier-Tragödie in Österreich: Laster verliert dutzende Kisten

Auto gepfählt - nun drittes Todesopfer

Feuerwehr bekämpft Brand in einem Wohnhaus, Rauch steigt auf, mehrere Einsatzkräfte vor Ort.
Löscharbeiten mitten im Ort. © FF Hohenwarth

Ausgebrochen waren die Flammen kurz vor 7.20 Uhr in der Früh. 140 Florianis mehrerer Feuerwehren rückten laut Stefan Öllerer vom Bezirkskommando Tulln aus. Im dicht bebauten Gebiet wurde ein Übergreifen auf andere Objekte verhindert.

In den Nachmittagsstunden waren Nachlöscharbeiten im Gange. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Brand, und das Bundeskriminalamt haben indes Baumschlager zufolge die Ermittlungen aufgenommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Auto gepfählt - nun drittes Todesopfer

Syrien: Agentur-Journalist ermordet

Bier-Tragödie in Österreich: Laster mit dutzenden Kisten kracht

Take That Reunion: Robbie ist dabei!

Hausbesitzer wollte Feuer löschen - und starb

Alarm um Neusiedler See: Wasserstand stark gesunken

Carsurfing: 19-Jähriger landet auf Intensivstation

US-Unternehmen schufen 155.000 Stellen im Dezember

Asyl: Hitzige Debatte in Nationalrat | Richard Schmid

Preis-Explosion: Italiener bangen um ihren Espresso