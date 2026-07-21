Brand-Drama
Hausbesitzer wollte Feuer löschen - und starb
NÖ. Ein noch aus ungeklärter Ursache ausgebrochener Brand eines Wohnhauses in Fels am Wagram (Bezirk Tulln) hat am Dienstag ein Todesopfer gefordert, das bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Der Besitzer des Objekts dürfte sich in das in Flammen stehende Gebäude begeben und dort Löschversuche unternommen haben. Im Haus wurde der 1977 geborene Mann letztlich leblos entdeckt.
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Ausgebrochen waren die Flammen kurz vor 7.20 Uhr in der Früh. 140 Florianis mehrerer Feuerwehren rückten laut Stefan Öllerer vom Bezirkskommando Tulln aus. Im dicht bebauten Gebiet wurde ein Übergreifen auf andere Objekte verhindert.
In den Nachmittagsstunden waren Nachlöscharbeiten im Gange. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Brand, und das Bundeskriminalamt haben indes Baumschlager zufolge die Ermittlungen aufgenommen.
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