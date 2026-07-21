Frau niedergefahren
Zu zweit zu blöd zum Ausparken: 85-Jährige in Lebensgefahr
Zu den dramatischen Ereignissen kam es Montag am späten Vormittag in der Plößlgasse im 4. Bezirk gleich gegenüber vom Belvedere. Dort war eine 85-jährige Wienerin soeben vom Einkaufen aus einem Lebensmittelgeschäft gekommen und überquerte die Straße.
Auch interessant
Genau in diesem Augenblick wollten der Fahrer eines Lieferwagens, ein 31-jähriger Slowake, den VW-Transporter aus einer Parklücke herausmanövrieren und schob dabei zurück. Obwohl er dabei von seinem Arbeitskollegen, der ausgestiegen war, ausgewiesen wurde, übersahen die beiden die betagte Frau, die sicher vorbeiflitzte, sondern in angemessener und ihrem Alter entsprechend über die Fahrbahn ging.
Die Frau wurde von dem Lieferwagen im Retourgang erfasst, kam zu Sturz und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Ärzte im AKH kämpfen derzeit um ihr Leben.
Zeugen des Unfalls hatten umgehend Erste Hilfe geleistet und den Notruf verständigt. Die 85-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden