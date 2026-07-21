Semmering-Projekt
Tod auf Tunnel-Baustelle - es war der Wind!
Eine Windböe war offenbar der Auslöser für den tödlichen Arbeitsunfall am Montag auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels in Göstritz bei Schottwien (Bezirk Neunkirchen): Laut Polizei war bei der Demontage einer Halle eine Wand samt Stützen auf den Korb einer Hebebühne - auf der sich zwei Arbeiter befanden - gestürzt. Dabei starb ein Kroate, ein Kärntner wurde schwer verletzt.
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Nach dem Unfall kurz vor 11.00 Uhr beim Rückbau der sogenannten Werkstatt in Göstritz auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels wurde der 54-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit schweren Blessuren vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Für einen 45-jährigen Kroaten, ebenfalls Mitarbeiter einer beauftragten (Sub-)Firma, kam jede Hilfe zu spät.
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