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Semmering-Projekt

Tod auf Tunnel-Baustelle - es war der Wind!

GKroate starb in Göstritz auf Baustelle für Semmering-Basistunnel
© ÖBB
Durch Windböe war eine Hallenwand samt Stützen auf Arbeiter gefallen - ein Verletzter, ein Toter.
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Eine Windböe war offenbar der Auslöser für den tödlichen Arbeitsunfall am Montag auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels in Göstritz bei  Schottwien (Bezirk Neunkirchen): Laut Polizei war bei der Demontage einer Halle eine Wand samt Stützen auf den Korb einer Hebebühne - auf der sich zwei Arbeiter befanden - gestürzt. Dabei starb ein Kroate, ein Kärntner wurde schwer verletzt.

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Nach dem Unfall kurz vor 11.00 Uhr beim Rückbau der sogenannten Werkstatt in Göstritz auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels wurde der 54-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit schweren Blessuren vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Für einen 45-jährigen Kroaten, ebenfalls Mitarbeiter einer beauftragten (Sub-)Firma, kam jede Hilfe zu spät.

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