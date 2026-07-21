Aufgeflogen
Dreist: 50 Kilo Gras in einem Koffer
Rund 49 Kilo Cannabiskraut sind vergangenen Samstag in zwei Koffern am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) entdeckt worden. Die Drogen wurden vorläufig sichergestellt.
Auch interessant
Von Bangkok nach Europa geschmuggelt
Die Gepäckstücke sollten von Bangkok (Thailand) über Wien nach London bzw. Amsterdam weitertransportiert werden. Zwei Briten im Alter von 26 und 29 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Sie waren nach Polizeiangaben von Dienstag geständig und wurden in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden