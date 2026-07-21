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Aufgeflogen

Dreist: 50 Kilo Gras in einem Koffer

Mehrere Tüten mit Gras liegen auf einem Tisch vor einem Schild der Landespolizeidirektion.
© LPD NÖ
Zwei Briten wurden am Wiener Flughafen festgenommen.
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Rund 49 Kilo Cannabiskraut sind vergangenen Samstag in zwei Koffern am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) entdeckt worden. Die Drogen wurden vorläufig sichergestellt.

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Von Bangkok nach Europa geschmuggelt

Die Gepäckstücke sollten von Bangkok (Thailand) über Wien nach London bzw. Amsterdam weitertransportiert werden. Zwei Briten im Alter von 26 und 29 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Sie waren nach Polizeiangaben von Dienstag geständig und wurden in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

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