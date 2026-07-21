Sehr bitter
Bier-Tragödie in Österreich: Laster verliert dutzende Kisten
Der Vorfall ereignete sich am Montag auf der Mariazeller Straße (B 20) in Turnau in der Steiermark. Die Einsatzkräfte wurden am Montagvormittag zu dem nicht ganz alltäglichen Vorfall alarmiert. Der Social-Media-Beauftragte der Feuerwehr Turnau titelte auf Facebook mit leicht ironischem Unterton: "Lkw verlor wertvolles Ladegut".
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Ein Bild des Schreckens
Dutzende Kisten Bier lagen auf dem Asphalt der Bundesstraße. Der meist zerbrochene Inhalt der Flaschen bildete auf der Fahrbahn ein wahres Scherbenmeer.
Beseitigung durch die Feuerwehr
Dieses Scherbenmeer musste in der Folge von der Feuerwehr und dem Straßenerhaltungsdienst beseitigt werden. Die Kisten befanden sich nach ersten Erkenntnissen offenbar ungesichert auf der Ladefläche des Lkw.
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