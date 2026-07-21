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Sehr bitter

Bier-Tragödie in Österreich: Laster verliert dutzende Kisten

Ein Lkw mit offenen Seiten zeigt viele grüne Bierkisten der Marke Gösser auf Paletten.
© Feuerwehr Turnau
Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Feuerwehr Turnau am Montagvormittag: Auf der Mariazeller Straße verlor ein Lkw dutzende Kisten Bier und hinterließ ein riesiges Scherbenmeer.
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Der Vorfall ereignete sich am Montag auf der Mariazeller Straße (B 20) in Turnau in der Steiermark. Die Einsatzkräfte wurden am Montagvormittag zu dem nicht ganz alltäglichen Vorfall alarmiert. Der Social-Media-Beauftragte der Feuerwehr Turnau titelte auf Facebook mit leicht ironischem Unterton: "Lkw verlor wertvolles Ladegut".

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© Feuerwehr Turnau

Ein Bild des Schreckens

Dutzende Kisten Bier lagen auf dem Asphalt der Bundesstraße. Der meist zerbrochene Inhalt der Flaschen bildete auf der Fahrbahn ein wahres Scherbenmeer.

Beseitigung durch die Feuerwehr

Dieses Scherbenmeer musste in der Folge von der Feuerwehr und dem Straßenerhaltungsdienst beseitigt werden. Die Kisten befanden sich nach ersten Erkenntnissen offenbar ungesichert auf der Ladefläche des Lkw.

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