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SONNTAG OFFEN

Neues Genusshaus am Trauner Hauptplatz

Von Cappuccino über Croissants bis hin zu Cevapcici.
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Traun. Im Genusshaus am Trauner Hauptplatz entstehen seit Juni täglich frische Backwaren und Speisen. Das Sortiment umfasst unter anderem Brot, handgemachte Croissants, traditionell hergestellten Burek, Torten und Konditorwaren sowie zahlreiche warme Gerichte vom Grill wie Cevapcici.

Geführt wird das Genusshaus von Donjeta und Durim Tanaj mit laut Bürgermeister "großzügigen Öffnungszeiten" von Montag bis Samstag von 6 bis 21 Uhr sowie sonntags von 7 bis 21 Uhr.

Bürgermeister Karl-Heinz Koll (ÖVP) freut sich über die Bereicherung: "Im Genusshaus kommen hohe handwerkliche Qualität, gelebte Gastfreundschaft und die Vielfalt der Trauner Bevölkerung zusammen."

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