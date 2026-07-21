Dyson: Dieser smarte Saugroboter mit KI ist im Angebot!

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Wer sich die Hausarbeit spürbar erleichtern möchte, sollte jetzt einen Blick auf dieses Angebot werfen. Dyson hat den Preis für den neuen Dyson Spot+Scrub™ Ai Saugroboter deutlich gesenkt. Statt der UVP von 1.199 Euro kostet das innovative Modell aktuell nur noch 899 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 300 Euro.

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Modernste KI für eine besonders gründliche Reinigung

Mit dem neuen Spot+Scrub™ Ai setzt Dyson auf künstliche Intelligenz, um Hartböden noch gründlicher zu reinigen. Der Saugroboter erkennt Verschmutzungen automatisch und entfernt laut Hersteller sogar unsichtbare Flecken. Dadurch soll nicht nur oberflächlicher Schmutz beseitigt werden, sondern auch eine besonders hygienische Reinigung auf mikroskopischer Ebene gelingen.

Gerade in Haushalten mit Kindern oder Haustieren kann diese intelligente Reinigungstechnologie den Alltag deutlich erleichtern.

© Dyson

Mehr als nur ein gewöhnlicher Saugroboter

Der Dyson Spot+Scrub™ Ai arbeitet selbstständig und passt seine Reinigung intelligent an die jeweilige Verschmutzung an. So werden besonders beanspruchte Bereiche gezielt intensiver gereinigt, während weniger verschmutzte Flächen effizient bearbeitet werden.

Im Lieferumfang enthalten ist außerdem das Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden, das die Reinigungsleistung zusätzlich unterstützen soll. Ebenfalls inklusive ist eine persönliche Unterstützung bei der Einrichtung des Saugroboters durch Dyson-Expertinnen und -Experten.

Smarte Technik für den modernen Haushalt

Dyson gehört seit Jahren zu den bekanntesten Herstellern innovativer Haushaltsgeräte. Auch beim Spot+Scrub™ Ai setzt das Unternehmen auf moderne Technologien, die den Reinigungsalltag möglichst komfortabel gestalten. Dank intelligenter Sensorik und KI-gestützter Navigation übernimmt der Roboter die Bodenpflege weitgehend selbstständig, sodass Sie sich um andere Dinge kümmern können.

Jetzt 300 Euro sparen

© Dyson

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, in einen Premium-Saugroboter zu investieren, findet jetzt eine interessante Gelegenheit. Der Dyson Spot+Scrub™ Ai kostet aktuell 899 Euro statt 1.199 Euro UVP. Mit einer Ersparnis von 300 Euro gehört dieses Angebot zu den attraktivsten Dyson-Deals der letzten Zeit – ideal für alle, die auf moderne Reinigungstechnik und maximalen Komfort setzen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.