GTA 6 ist jetzt offiziell bei Media Markt vorbestellbar!

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Die Vorfreude bei Gaming-Fans ist riesig: Grand Theft Auto VI zählt schon jetzt zu den am meisten erwarteten Videospielen aller Zeiten. Nach Jahren voller Spekulationen und unzähliger Gerüchte steht fest: Das neue Abenteuer von Rockstar Games erscheint für die PlayStation 5 und kann ab sofort bei MediaMarkt offiziell vorbestellt werden. Wer sich den Blockbuster pünktlich zum Release sichern möchte, kann jetzt zuschlagen und sich eines der wohl größten Gaming-Highlights der kommenden Jahre reservieren.

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Die Rückkehr nach Vice City

Mit GTA VI kehren Spieler in das legendäre Vice City zurück – allerdings in einer völlig neuen und deutlich größeren Version. Rockstar Games verspricht eine lebendige Open World mit beeindruckender Grafik, zahlreichen Aktivitäten und einer detailreichen Spielwelt, die neue Maßstäbe setzen soll.

Grand Theft Auto VI - PlayStation 5 © TAKE- TWO SW

Ob pulsierende Großstadt, sonnige Strände oder weitläufige Landschaften – die Spielwelt soll abwechslungsreicher und realistischer sein als je zuvor. Fans dürfen sich außerdem auf eine spannende Geschichte, actiongeladene Missionen und zahlreiche Überraschungen freuen.

Das wohl größte Open-World-Spiel der nächsten Generation

Grand Theft Auto VI - PlayStation 5 © TAKE- TWO SW

Die GTA-Reihe begeistert seit Jahrzehnten Millionen Spieler weltweit und gehört zu den erfolgreichsten Videospielserien überhaupt. Mit Grand Theft Auto VI möchte Rockstar Games diesen Erfolg fortsetzen und das bislang umfangreichste Abenteuer der Reihe präsentieren.

Dank der Leistung der PlayStation 5 profitieren Spieler von beeindruckenden Lichteffekten, realistischen Animationen, kurzen Ladezeiten und einer enorm detailreichen Umgebung. Dadurch wirkt die Spielwelt lebendiger denn je und lädt dazu ein, unzählige Stunden auf Erkundungstour zu gehen.

Jetzt vorbestellen und entspannt auf den Release warten

Wer sich das Spiel bereits jetzt sichern möchte, kann Grand Theft Auto VI bei MediaMarkt zum Preis von 79,99 Euro vorbestellen. Besonders praktisch: Dank der MediaMarkt-Preisgarantie profitieren Vorbesteller davon, falls der Preis bis zum Erscheinungstag sinken sollte. So bestellen Sie ganz entspannt vor und erhalten automatisch den günstigeren Preis, sofern dieser vor dem Release angepasst wird.

Damit ist die Vorbestellung nicht nur bequem, sondern bietet auch zusätzliche Planungssicherheit.

Perfekt für alle GTA-Fans

Ganz gleich, ob Sie bereits hunderte Stunden in GTA V verbracht haben oder erstmals in die Welt von Grand Theft Auto eintauchen möchten – GTA VI verspricht ein Spielerlebnis der Extraklasse. Die Kombination aus einer riesigen offenen Spielwelt, moderner Technik und der gewohnt actionreichen Atmosphäre macht den neuen Teil schon jetzt zu einem der spannendsten Releases überhaupt.

Da die Nachfrage bereits jetzt enorm ist, entscheiden sich viele Fans frühzeitig für eine Vorbestellung, um pünktlich zum Verkaufsstart direkt loslegen zu können.

Jetzt GTA VI bei MediaMarkt sichern

Wer den wohl größten Gaming-Release der kommenden Jahre nicht verpassen möchte, kann Grand Theft Auto VI für die PlayStation 6 jetzt offiziell bei MediaMarkt vorbestellen. Das Spiel kostet aktuell 79,99 Euro, wird versandkostenfrei angeboten und soll nach aktuellem Stand am 19. November 2026 ausgeliefert werden. Mit der MediaMarkt-Preisgarantie sichern Sie sich den Blockbuster schon heute und können dem Release ganz entspannt entgegenfiebern.

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