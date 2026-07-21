Dieser Hisense QLED Smart TV kostet jetzt nur 265 Euro

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Wer auf der Suche nach einem kompakten Fernseher mit moderner Ausstattung ist, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Bei MediaMarkt ist der HISENSE 32A5Q QLED Smart TV aktuell für 265 Euro erhältlich. Trotz seiner kompakten Größe bietet der Fernseher zahlreiche Premium-Funktionen und eignet sich ideal für Schlafzimmer, Gästezimmer, Kinderzimmer oder kleinere Wohnräume.

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Brillante QLED-Bildqualität

Der Hisense 32A5Q setzt auf moderne QLED-Technologie, die für besonders kräftige Farben, hohe Kontraste und ein detailreiches Bild sorgt. Mit seiner Full-HD-Auflösung liefert der Fernseher eine deutlich schärfere Darstellung als klassische HD-Modelle und eignet sich perfekt für Filme, Serien oder Sportübertragungen.

Gerade bei Fußballspielen oder actionreichen Filmen profitieren Sie von lebendigen Farben und einer natürlichen Bilddarstellung, die das Fernseherlebnis aufwertet.

HISENSE 32A5Q QLED TV (Flat, 32 Zoll / 80 cm, Full-HD, SMART TV) © HISENSE

Smart TV mit zahlreichen Streaming-Diensten

Dank des integrierten VIDAA Smart-TV-Systems greifen Sie bequem auf zahlreiche Streaming-Plattformen zu. Ob Netflix, Prime Video, YouTube oder viele weitere Apps – Ihre Lieblingsinhalte sind mit wenigen Klicks verfügbar, ganz ohne zusätzliche Streaming-Box.

So verwandelt sich der Fernseher in ein modernes Entertainment-Center, das Ihnen jederzeit Zugriff auf Filme, Serien, Dokumentationen oder Livestreams bietet.

Beeindruckender Sound und moderne Ausstattung

Neben der hochwertigen Bildqualität überzeugt der Hisense-TV auch mit einer modernen Audioausstattung. Unterstützte Sound-Technologien wie Dolby Atmos sorgen für ein räumlicheres Klangerlebnis und machen Filme oder Sportübertragungen noch intensiver.

Darüber hinaus verfügt das Gerät über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB, LAN und weitere Schnittstellen, sodass Spielekonsolen, Soundbars oder Streaming-Geräte problemlos angeschlossen werden können.

Perfekt für kleinere Räume

Mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll (80 Zentimeter) eignet sich der Fernseher ideal für Räume, in denen ein großes TV-Gerät keinen Platz findet. Trotz der kompakten Maße müssen Sie dabei nicht auf moderne Technik verzichten. Gerade als Zweitfernseher oder für Studentenwohnungen ist das Modell eine attraktive Lösung.

Durch das schlanke Design fügt sich der Fernseher außerdem harmonisch in nahezu jede Einrichtung ein.

HISENSE 32A5Q QLED TV (Flat, 32 Zoll / 80 cm, Full-HD, SMART TV) © HISENSE

Jetzt den MediaMarkt-Deal sichern

Wer einen modernen Smart TV mit QLED-Technologie, Full-HD-Auflösung, Dolby Atmos und integriertem Smart-TV-System sucht, findet mit dem HISENSE 32A5Q ein attraktives Gesamtpaket. Aktuell ist das Modell bei MediaMarkt für 265 Euro erhältlich. Damit erhalten Sie moderne Fernsehtechnik zu einem überzeugenden Preis – ideal für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen und kompakten Smart TV sind.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.