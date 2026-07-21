Media Markt: Ninja CREAMi und Ninja SLUSHi jetzt günstiger!

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Wer an heißen Sommertagen nicht auf eiskalte Erfrischungen verzichten möchte, sollte jetzt bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort gibt es aktuell die beliebte Ninja SLUSHi Slush-Eismaschine zum echten Angebotspreis. Statt 299,99 Euro UVP kostet das Trendgerät derzeit nur 229,99 Euro – Sie sparen damit 70 Euro. Auch die beliebte Ninja CREAMi Eismaschine ist aktuell reduziert und bereits für 199,99 Euro statt 249,99 Euro erhältlich.

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Der Sommer-Hit für die ganze Familie

Der Ninja SLUSHi zählt aktuell zu den beliebtesten Küchengeräten des Sommers. Statt Eiswürfel zu zerkleinern oder komplizierte Rezepte vorzubereiten, füllen Sie einfach Ihr Lieblingsgetränk ein – den Rest übernimmt die Maschine. Innerhalb kurzer Zeit entstehen erfrischende Slushies, Frozen Cocktails, cremige Milchshakes oder Frappés, die perfekt für heiße Tage, Grillabende oder Gartenpartys sind.

Dank der innovativen Rapid-Chill-Technologie werden Getränke – je nach Zutaten – bereits innerhalb von 15 bis 60 Minuten zu einem erfrischenden Slush verarbeitet. Anschließend hält die Maschine die Getränke sogar über viele Stunden angenehm kühl, sodass jederzeit Nachschub bereitsteht.

Perfekte Ergebnisse auf Knopfdruck

Mit insgesamt fünf voreingestellten Programmen passt der Ninja SLUSHi Temperatur und Konsistenz automatisch an das jeweilige Getränk an. Ob klassischer Slush, Frozen Cocktail, Frappé, Milchshake oder gefrorener Fruchtsaft – alles gelingt auf Knopfdruck.

NINJA Slushi Slush-Eismaschine (200 Watt, 2,5 l, Eisblau/Grau) © Ninja

Besonders praktisch ist dabei das große Fassungsvermögen von 2,5 Litern. Damit lassen sich mehrere Portionen gleichzeitig zubereiten – ideal für Familienfeiern oder gesellige Sommerabende mit Freunden.

Ein weiterer Vorteil: Da die Maschine ohne zusätzliches Eis arbeitet, werden die Getränke nicht verwässert und behalten ihren vollen Geschmack. Gleichzeitig sorgt das integrierte Kühlsystem für einen angenehm leisen Betrieb und eine einfache Handhabung.

Auch der Ninja CREAMi ist jetzt reduziert

Wer lieber cremiges Eis, Sorbet oder Gelato selbst herstellen möchte, findet bei MediaMarkt ebenfalls ein attraktives Angebot. Der beliebte Ninja CREAMi ist aktuell für 199,99 Euro statt 249,99 Euro erhältlich.

NINJA NC302EU Creami Eismaschine (800 Watt, Schwarz) © Ninja

Mit ihren sieben Automatikprogrammen bereitet sie ganz unkompliziert Eiscreme, Gelato, Sorbet, Frozen Yogurt, Smoothie Bowls oder Milchshakes zu. Auch individuelle Rezepte – beispielsweise vegan, laktosefrei oder zuckerreduziert – lassen sich problemlos umsetzen. So können Sie Ihre Lieblingsdesserts ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack kreieren.

Jetzt die Ninja-Angebote bei MediaMarkt sichern

Wer sich diesen Sommer mit den neuesten Trendgeräten ausstatten möchte, sollte die aktuellen Angebote bei MediaMarkt nicht verpassen. Der Ninja SLUSHi Slush-Eismaschine ist derzeit für 229,99 Euro statt 299,99 Euro erhältlich und bietet eine Ersparnis von 70 Euro. Gleichzeitig gibt es auch den Ninja CREAMi zum attraktiven Angebotspreis von 199,99 Euro statt 249,99 Euro. Damit ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um sich den Sommer nach Hause zu holen und Familie sowie Freunde mit selbstgemachten Eis- und Slush-Kreationen zu begeistern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.