Ninja Sizzle Pro XL Indoor Grill jetzt zum Vorteilspreis sichern!

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Grillen ist längst nicht mehr nur etwas für den Sommer oder den Garten. Mit dem Ninja GX101EU Sizzle Pro XL Indoor Grill holen Sie sich echtes Grillvergnügen direkt nach Hause – und das ganz unabhängig vom Wetter. Bei MediaMarkt ist das vielseitige Küchengerät aktuell für 179,99 Euro statt 199,99 Euro UVP erhältlich. Wer gerne Steaks, Burger, Fisch oder Gemüse zubereitet, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.

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Grillen und Plancha in einem Gerät

Der Ninja Sizzle Pro XL kombiniert eine klassische Grillplatte mit einer großzügigen Planchaplatte und eröffnet dadurch zahlreiche Zubereitungsmöglichkeiten. Ob saftige Steaks mit typischen Grillstreifen, knusprige Burger, Garnelenspieße oder ein herzhaftes Frühstück mit Pancakes, Speck und Eiern – mit diesem Gerät gelingen verschiedenste Gerichte bequem in der eigenen Küche.

Durch die große Grillfläche eignet sich das Modell auch hervorragend für Familien oder gesellige Abende mit Freunden.

NINJA GX101EU Sizzle Pro XL Indoor Grill mit Grill- und Planchaplatte © NINJA

Hohe Temperaturen für perfekte Röstaromen

Mit einer Leistung von 1.800 Watt erreicht der Indoor-Grill hohe Temperaturen und sorgt für intensive Röstaromen sowie eine gleichmäßige Hitzeverteilung. So erhalten Fleisch, Fisch und Gemüse eine appetitliche Bräunung, während sie innen saftig bleiben.

Dank der präzisen Temperaturregelung lassen sich die unterschiedlichsten Speisen punktgenau zubereiten – vom zarten Lachsfilet bis hin zum perfekt gebratenen Steak.

NINJA GX101EU Sizzle Pro XL Indoor Grill mit Grill- und Planchaplatte © NINJA

Einfache Reinigung nach dem Grillen

Nach dem Essen punktet der Ninja Sizzle Pro XL mit einer unkomplizierten Reinigung. Die herausnehmbaren Grill- und Planchaplatten lassen sich leicht säubern, wodurch deutlich weniger Aufwand entsteht als bei einem klassischen Holzkohlegrill.

So können Sie das Grillvergnügen genießen, ohne sich anschließend lange mit der Reinigung beschäftigen zu müssen.

NINJA GX101EU Sizzle Pro XL Indoor Grill mit Grill- und Planchaplatte © NINJA

Ideal für jede Jahreszeit

Egal ob Sommer, Herbst oder Winter – mit einem Indoor-Grill sind Sie völlig unabhängig vom Wetter. Selbst wenn draußen Regen fällt, können Sie sich jederzeit frische Burger, Steaks, Gemüse oder Grillspieße zubereiten und echtes BBQ-Feeling genießen.

Gerade für Wohnungen ohne Balkon oder Garten ist der Ninja Sizzle Pro XL eine besonders praktische Alternative zum klassischen Grill.

Jetzt den MediaMarkt-Deal sichern

Der Ninja GX101EU Sizzle Pro XL Indoor Grill überzeugt mit seiner Kombination aus Grill- und Planchaplatte, 1.800 Watt Leistung, einfacher Reinigung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Aktuell kostet das Gerät bei MediaMarkt nur 179,99 Euro statt 199,99 Euro UVP. Wer seine Küche um einen leistungsstarken Indoor-Grill erweitern möchte, sollte sich dieses attraktive Angebot nicht entgehen lassen.

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